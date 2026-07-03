СБУ взялась за главу Генштаба России Герасимова

СБУ взялась за главу Генштаба России Герасимова3
- 3.07.2026, 11:09
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В отношении российского генерала начато следствие.
Служба безопасности и Офис Генерального прокурора возбудили уголовное производство по фактам военных преступлений главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.
По данным следствия, российский генерал причастен к организации массированных ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Также ему инкриминируют ответственность за воздушную атаку на Киев и область 2 июля 2026 года. Как известно, этот обстрел оборвал жизнь десятков человек.
СБУ отмечает, что российская армия регулярно применяет для атак ракеты типов Х, «Кинжал», «Калибр», «Искандер», «Циркон», а также ударные беспилотники Shahed/«Герань».
Следствие считает, что именно по приказам Герасимова планируются и производятся воздушные удары по территории Украины. Также к совершению военных преступлений привлечены: стратегическая авиация, корабли-ракетоносители и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы.
В СБУ напоминают, что систематические атаки на гражданские объекты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям.
На основании собранных улик правоохранители расследуют действия Герасимова по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, в частности и приказы о совершении таких преступлений.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.