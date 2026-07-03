Bild: Путин вышел из «зоны комфорта» 3.07.2026, 11:54

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Пошатнулась ли власть в России?

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором анализирует возможное усиление внутреннего давления на Путина на фоне войны в Украине и растущих потерь российской армии (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты утверждают, что ситуация внутри России становится менее стабильной. По их оценке, российские войска ежемесячно несут потери, исчисляемые десятками тысяч человек, что усиливает нагрузку как на вооруженные силы, так и на общество.

Один из собеседников издания — бывший военнослужащий — допускает, что при неблагоприятном развитии событий недовольство может возникнуть и внутри армии. По его мнению, в крайнем случае военные способны выступить против действующей власти.

Эксперты считают, что привычная для Кремля «зона комфорта» исчезла. По их словам, одно из ключевых обещаний российских властей — обеспечить гражданам стабильность — оказалось под серьезным давлением в условиях затяжного конфликта.

В публикации отмечается, что дальнейшее развитие событий может стать определяющим для политического будущего российского руководства. При этом один из участников материала высказывает крайне радикальную точку зрения, утверждая, что единственным способом смены власти в России может стать физическое устранение Путина.

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