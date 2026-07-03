«Спасибо, не надо нам такого» 5 3.07.2026, 12:27

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Белорусы обсуждают новое требование банков — сообщать геолокацию.

В Беларуси 1 июля заработало финансовое нововведение, которое массово затронуло людей. Теперь, чтобы пользоваться мобильным приложением любого местного банка, клиенту надо предоставить данные к своей геолокации. Это вызвало довольно бурное обсуждение, причем многие недовольны подобными запросами, пишет «Зеркало».

«Даешь цифровой концлагерь в массы»

Под постом «Беларусбанка» в Threads о нововведении мнения собрались разные. Причем многие — с недоумением или недовольством. Вот какие комментарии оставили пользователи соцсети:

«Можно было сделать все гораздо проще. Доступ ко всем операциям в приложении только с одного основного устройства. На других только просмотр информации. Изменение статуса устройства через отделение банка. И все! А вы под псевдозаботой о безопасности хотите получить полный доступ к телефонам клиентов».

«Даешь цифровой концлагерь в массы… Ну, слава богу, теперь про мошенников мы не услышим… Как они, бедные, теперь будут».

«Сказки Венского леса. Еще одна возможность контролировать людей».

В ветке обсуждения представитель банка уверил, что «все данные используются исключительно для обеспечения антифрод-защиты». «Мы не передаем информацию о геолокации третьим лицам, а цифровые отпечатки устройств хранятся в зашифрованном виде в строгом соответствии с законодательством Беларуси», — написали в банке.

Кроме того, в финучреждении заявили, что пользоваться приложением из-за границы будет возможно. «Предполагается, что обслуживание клиентов за пределами Республики Беларусь будет происходить в штатном режиме. Система будет адаптироваться к изменению геоданных, поэтому перемещения и постоянное проживание за границей не помешают пользоваться сервисами. Окончательный порядок работы будет уточнен по мере внедрения соответствующих механизмов».

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«Почему я должен давать доступ к остальным приложениям на моем телефоне?»

Немало комментариев собралось под аналогичным постом «Приорбанка». Там, кстати, банкиры объяснили, для чего собирают данные, включая цифровой отпечаток мобильного устройства: «Если злоумышленники узнают ваш логин и пароль и попробуют зайти в аккаунт со своего телефона, система сразу увидит, что цифровой отпечаток устройства не совпадает с вашим привычным, и заблокирует подозрительный вход».

Тем не менее у людей было немало вопросов и сомнений:

«А если я захожу в свой аккаунт, но с нового телефона? Меня тоже заблокируют?»

«Я не против дать доступ к геолокации телефона, вопрос, почему я должен давать доступ приложению банка к остальным приложениям на моем телефоне? Я не даю этого ни одному приложению в телефоне, с учетом постоянных сливов баз данных от владельцев моих персональных данных».

«Господа, начинаем привыкать понемногу к ситуации, когда ваши деньги — это не ваши деньги, а деньги банка. И ему абсолютно — грубо напишу — насрать, где вы: в отпуске или в деловой поездке со своими блокировками! P. S. Я являюсь клиентом „Приора“ с 2009 года — и за последние годы все становится хуже и хуже с обслуживанием… На самом деле возвращаемся к наличным, другого выхода нет».

«Странное нововведение от Нацбанка, понимаю, что это распространяется на все банки, но я конкретно пользуюсь «Приором». Я вот лично ни одного случая не видел, чтобы украли данные (логин, пароль). Всегда люди ведомые сообщают код из СМС, так, наверное, требуется как-то работать над безопасностью в этой стезе?! Но нет — под предлогом безопасности мы просто добавим контроль и костыли для обычных людей. Просто смешно, честно говоря».

«Вчера оплачивала телефоны, интернет, что-то по мелочи… Платежи прошли.

Но вот это навязчивое окно с предложением доступа ко всему — к локации, контактам, фото — напрягает. Я не готова докладываться на навязчивом уровне, с какого устройства и места я пользуюсь своими деньгами. Буду снимать наличку и платить коммуналку на почте, как в старые добрые. От меня не отвалится».

«Ради отслеживания всех это сделано. Утром человек пользовался картой в Минске, вечером в Польше. Что это изменит? Тупо тотальная слежка за всеми владельцами карт. Кто куда ездит и где живет».

Однако один из комментаторов встал на защиту нововведения. Отвечая тем, кто опасался блокировок при использовании VPN, он объяснил: «Я працую ў фінтэх, мы такія выкрутасы ловім ад жадаючых абмануць, што проста не перадаць. VPN не зменіць профіль, бо будзе ж лакацыя, якая застанецца той жа. VPN мяняе толькі IP-адрас, але не каардынаты. Хаця і GPS можна падрабіць, і ў нас падраблялі».

Так почему же люди возмущены?

«Расскажите мне, пожалуйста, почему так много негатива по поводу того, что нужно давать доступ к геолокации в банковском приложении? Искренне не понимаю возмущения на этот счет», — поинтересовалась одна из пользовательниц соцсети.

Вот что ей ответили:

«Опустим вопрос слежки, тут более глобальная проблема: риски блока по надуманным причинам. Например, человек включает VPN только ради покупки за рубежом. Это не запрещено и ничего не нарушает. И что — банк теперь блокнет карту, потому что посчитает, что местоположение резко изменилось? Спасибо, не надо нам такого. То есть вопрос именно в том, что возникает куча проблем на ровном месте».

«Откуда я знаю? Банки ничего внятного, кроме пустых общих фраз не публикуют.

Например: тотальный трекинг перемещений и доступ к этой информации без санкции; доказательная база (а свидетельствовать против себя вы не обязаны согласно Конституции); контроль за выездом за границу всех либо определенных категорий граждан; разрешение операций только в определенном регионе (например, по месту регистрации); паттерны вашего поведения легко построить. Кто и с какой целью это будет делать — я хз, вы тоже».

«То есть безосновательные требования приложений к доступу туда, куда им в соответствии с законодательством доступ иметь не нужно, — это ок? Каким образом геопозиция поможет от мошенников, если жертвы их действий самостоятельно со своих устройств переводили деньги со своих счетов на счета и карты третьих лиц? А то и мешки с наличными передавали, с балконов сбрасывали? Возможно, стоит немного разобраться в теме, раз уж „не понимаете“ так громко».

«Рассказываю. Мне звонили мошенники якобы ровно из моего банка, называли по имени-отчеству, спрашивали детально о приложении моего банка и т. д. Откуда у них инфа? Конечно, из банка. Теперь они еще и мое местонахождение будут знать. А что такого?»

«Искренне поймете, укатив в отпуск с тремя банковскими картами одного банка, на которые вам ваш же муж переведет 100 $, и вам все три штуки блокнут, т. к. вы не из своего региона зашли или включили VPN, так как захотели на белсайт зайти, ах да, вашему мужу тоже карты блокнут, так как он провел «подозрительную операцию». И сидите вы в Таиланде с пятью картами, полными денег, но заплатить, снять деньги не можете. А исправить все легко, вам в кол-центре скажут: придите с паспортом в отделение! Как вам такое?»

«Потому что постоянные блокировки просто за**ывают. Слишком большая сумма нетипичная — замораживают. Подозрительный сервис оплатил — замораживают. Теперь новый телефон купил — будешь с техподдержкой разговаривать, чтобы разблокировать блокнутую карту из-за того, что „цифровой паспорт“ входа поменялся. У меня в нескольких банках счета для разных целей. Я себе телефон новый уже не хочу покупать, потому что я сдохну подтверждать в каждом приложении свою личность».

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