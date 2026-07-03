США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации РФ

США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации РФ2
- 3.07.2026, 12:33
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Как оккупанты могут ее устроить.
Соединенные Штаты предупредили Польшу о возможной подготовке Россией вооруженной провокации на территории страны, целью которой может стать проверка готовности НАТО к коллективному ответу.
Вашингтон неоднократно передавал Варшаве разведывательные предупреждения о возможных действиях Москвы, сообщают польское издание Onet и The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, а также собеседников в сфере безопасности.
Среди вероятных сценариев называют удары беспилотниками или ракетами по критической инфраструктуре Польши, а также проникновение российских или белорусских военных на территорию страны – небольшое наземное вторжение российских солдат через восточный фланг НАТО.
Источники в польских спецслужбах предполагают, что Россия может организовать атаку на энергетические объекты или имитировать авиационный удар, чтобы заставить Польшу задействовать системы противовоздушной обороны.
Также рассматривается сценарий так называемой гибридной атаки в приграничной зоне.
Собеседники не исключают, что Россия может представить это как случайное вторжение на польскую территорию из-за сбоя GPS или как сомнительную спасательную операцию по эвакуации неисправного вертолета.
«Россия будет рассчитывать на то, что вместо того, чтобы открывать огонь по российским или белорусским солдатам в такой ситуации, Польша будет вынуждена вести переговоры с Россией или Беларусью, а не реагировать силой», – сообщили польские источники.
Отмечается, что прекращение поддержки Украины Западом может стать даже центральным требованием России в рамках таких переговоров в обмен на вывод войск из Польши.
Второй источник, в посольстве в одной из стран-союзниц Польши по НАТО, также подтвердил, что провокация в одной из прибалтийских стран представляет собой серьезный риск. То же самое заявило источник в польском министерстве обороны.
Четвертый источник в сфере безопасности стран Балтии подтвердил изданию The Telegraph, что такие планы обсуждались в Москве. Россия может затем попытаться заявить, что провокацию осуществила Украина.