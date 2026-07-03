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Глава Еврокомиссии пообещала Армении поддержку на фоне давления России

  • 3.07.2026, 12:49
Глава Еврокомиссии пообещала Армении поддержку на фоне давления России
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен посетила Ереван.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Ереван и объявила о новых мерах экономической поддержки Армении, направленных на укрепление связей с Евросоюзом и диверсификацию внешней торговли, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Во время визита глава Еврокомиссии сообщила, что Армения получит дополнительные 18 млн евро. Это заключительная часть пакета помощи объемом 52 млн евро, о котором ЕС объявил в начале июня. Средства предназначены для развития торговли и снижения зависимости страны от отдельных внешних рынков.

Кроме того, Евросоюз намерен отменить импортные пошлины почти для 80% армянского экспорта. По словам фон дер Ляйен, это позволит переориентировать поставки продукции, которая до сих пор во многом зависела от российского рынка.

Глава Еврокомиссии заявила, что Армения сталкивается с серьезным экономическим давлением со стороны России, назвав происходящее «экономическим принуждением». Она подчеркнула, что Брюссель намерен поддерживать партнеров в подобных ситуациях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил ЕС за помощь и призвал ускорить решение технических вопросов, необходимых для выхода армянской сельхозпродукции на европейский рынок в разгар сезона сбора урожая.

Отношения между Москвой и Ереваном заметно ухудшились после событий в Нагорном Карабахе, а также на фоне курса армянского руководства на более тесное сотрудничество с западными странами. Россия неоднократно предупреждала, что дальнейшее сближение Армении с Западом может повлечь политические и экономические последствия.

Накануне визита в Ереван Урсула фон дер Ляйен также посетила Азербайджан, где объявила о новом инвестиционном пакете ЕС для проектов в сфере транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры на Южном Кавказе.

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