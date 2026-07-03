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Украина поразила почти десяток электроподстанций в Крыму

  • 3.07.2026, 13:32
Украина поразила почти десяток электроподстанций в Крыму

В ряде населенных пунктов оккупированного полуострова пропал свет.

В ночь на пятницу, 3 июля, Силы беспилотных систем ВСУ поразили девять электроподстанций во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

В общей сложности СБС успешно отработали 48 целей. Среди них — газовая компрессорная станция в населенном пункте Ключи в Крыму, а также следующие подстанции:

электроподстанция 35 кВ Тарханкутской ВЭС, Окуневка;

ПС 35 кВ Тарханкут, Черноморское;

ПС 110 кВ Белогорск;

ПС 110/35 кВ, Выпасное;

ПС 110 кВ Саки;

ПС 110 кВ Таврия, Ключи;

ПС 110 кВ Николаевка, Винницкое;

ПС 110 кВ Старый Крым;

ПС 330/110 кВ Западно-Крымская, Карьерное.

Ранее мониторинговые паблики сообщали об ударах по меньшей мере по семи электроподстанциям в Крыму в ночь на 3 июля. В частности, горели подстанции в городе Саки и в Старом Крыму.

В ряде населенных пунктов оккупированного полуострова пропал свет, писал «Крымский ветер». В то же время «власти» аннексированной территории заявляли об «авариях» в сетях.

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