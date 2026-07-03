Армения запретила голосовать гражданам, живущим за рубежом 3.07.2026, 17:30

Такое решение принял парламент в Ереване, оппозиция бойкотировала голосование.

Парламент Армении принял поправки, исключающие голосование на выборах граждан страны, постоянно проживающих за рубежом. Законопроект на внеочередном заседании в пятницу, 3 июля, в Ереване единогласно поддержали 63 депутата правящей партии в условиях бойкота оппозиции, передает корреспондент «Немецкая волна».

Согласно поправкам, на общегосударственных выборах и референдумах голосовать смогут только те граждане Армении, которые за 48 дней до выборов (либо за 28 дней до внеочередных выборов) постоянно проживали в республике. Это означает, что по состоянию на указанную дату они должны пребывать в стране более года из двух лет (не менее 366 дней из прошедших 730).

Депутаты оппозиционной фракции «Армения» предупредили, что обжалуют поправки в Конституционном суде, поскольку они ограничивают избирательные права граждан.

Поправки приняли спустя менее месяца после выборов

Законодательные поправки были внесены депутатами от правящей партии «Гражданский договор», которая вновь одержала победу на парламентских выборах 7 июня. Они направлены на пресечение «электорального туризма», в котором в ходе прошедших выборов подозревали армян, проживающих в других странах, преимущественно в России. В правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна считают недопустимой ситуацию, когда люди с армянским паспортом прилетали на короткое время для голосования, а затем улетали обратно.

Перед выборами армянские СМИ публиковали расследования и интервью с прибывшими из России гражданами, которые утверждали, что они прилетели ради голосования. Реальный масштаб этого явления неизвестен. В мае и начале июня пассажиропоток из России в Армению возрос более чем на 30 тысяч человек.

Армения не предоставляет своим гражданам возможность голосовать за рубежом. Голосование в посольствах и консульствах доступно лишь дипломатическим работникам и их родным.

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