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The Economist: НАТО готовится воевать с Россией «уже сегодня ночью»

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  • 3.07.2026, 16:54
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The Economist: НАТО готовится воевать с Россией «уже сегодня ночью»

Без помощи США.

В течение месяца 45-я танковая бригада Германии проводила учения вдоль границы Литвы с Беларусью. Целью является подготовка к сражениям «уже сегодня ночью», чтобы защитить Вильнюс и удержать Сувалькский коридор, соединяющий страны Балтии с Польшей.

Как пишет The Economist, Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе. Между тем американские войска в регионе сокращаются, что побудило страны НАТО начать размышлять о том, как защитить Восточную Европу без помощи США.

Отмечается, что Германия планирует стать крупнейшей армией в Европе, а также оснастить свои войска самым современным вооружением. В частности, 45-я танковая бригада получит новейшую бронетехнику, артиллерию, беспилотники и системы противовоздушной обороны, поскольку ее численность к концу 2027 года увеличится с 1 600 до примерно 5 000 солдат.

Американская танковая часть - 1-й батальон 12-го кавалерийского полка - в течение нескольких месяцев проходил обучение в том же районе, но в июне он был выведен из региона вместе с остальной частью своей бригады, дислоцированной в Польше. Европейские страны еще не знают, появится ли другая американская часть, которая заменит ее.

В издании добавили, что Германия испытывает трудности с набором достаточного числа добровольцев. Однако, по словам командира многонациональной боевой группы подполковника Себастьяна Хагена, литовцы выражают немецким войскам огромную благодарность.

«То, что мы делаем сейчас, – это то, что все союзники делали для Германии на протяжении всей Холодной войны. Восточный фланг сместился еще дальше на восток, и теперь настала очередь Германии отплатить за это», - заявил он.

Первый генеральный секретарь НАТО лорд Гастингс Лайонел Исмей в разговоре с журналистами отметил, что целью НАТО в данный момент является сдерживание россиян и удержание американцев. По его словам, уже сейчас Германия набирает силу, чтобы не иметь возможность сдерживать российскую агрессию.

В издании поделились, что в рамках плана под названием «НАТО 3.0» США требуют, чтобы европейцы взяли на себя ведущую роль в обеспечении своей собственной обороны с использованием обычных вооружений, в то время как США будут обеспечивать ядерный зонтик. Германия же хочет превратиться из отстающей в области обороны страны в опору европейской безопасности.

Германия собирается выделять 3,5% ВВП на оборону к 2029 году, что значительно раньше установленного срока 2035 года. В издании подчеркнули, что к концу десятилетия Германия может тратить на свои вооруженные силы больше, чем Великобритания и Франция, обладающие ядерным оружием, вместе взятые.

В докладе Кильского института говорится о том, что, несмотря на огромные расходы, европейские члены НАТО все еще стратегически зависимы от США по всей цепочке военных операций.

В издании напомнили, что, по оценкам НАТО, Россия может представлять угрозу для стран-членов альянса уже через несколько лет после окончания или сокращения боевых действий в Украине. Именно поэтому Германия хочет быть готова к 2029 году, а Польша заявляет, что опасность может наступить и раньше.

Чем более антиевропейской становятся США, тем больше Россия будет стремиться к конфронтации с НАТО и тем сложнее будет европейцам дать отпор, считают в издании. В Альянсе опасаются, что ограниченные и неоднозначные действия администрации президента США Дональда Трампа могут фатально обнажить раскол внутри Альянса.

Страны Балтии наиболее уязвимы

Кроме того, в издании напомнили, что страны Балтии давно чувствуют себя уязвимыми из-за небольшой численности населения, русскоязычных меньшинств и реваншистских настроений Кремля. Эти страны сталкиваются с частыми провокациями со стороны России, включая кибератаки, вторжения истребителей и дронов, саботажи подводных кабелей и дезинформацию.

Столица Литвы, Вильнюс, находится всего в 35 км от Беларуси, из которой время от времени в страну залетают воздушные шары, наполненные контрабандой. Также Беларусь запускает в Литву толпы нелегальных мигрантов.

В издании не исключают, что Россия попытается перерезать Сувалькский коридор, если она вторгнется в страны Балтии. Это может позволить РФ остановить подкрепление НАТО.

В издании подчеркнули, что из-за сокращения американского присутствия европейским странам НАТО приходится пересматривать свою стратегию обороны. Раньше Альянс, вероятно, при попытке РФ перерезать Сувалькский коридор исходил бы из того, что ему придется отступить, собрать подкрепление, а затем попытаться отбить его. Однако в настоящее время Альянс намерен удержать как можно больше территории.

НАТО извлекает уроки из войны в Украине

В издании добавили, что страны НАТО внимательно следят за тем, как развиваются боевые действия в Украине. Пример Украины уже доказал, что даже небольшие армии могут остановить Россию и даже оттеснить ее, если правильно сочетать мужество, технологии и помощь союзников.

НАТО уже укрепило свой восточный фланг, увеличив число ротационных боевых групп с четырех до девяти. Некоторые из них, например немецкая группа в Литве, были расширены до бригад.

Также свои вооруженные силы усилили страны Балтии и Польша. В издании напомнили, что в этом году военные расходы во всех этих странах должны достичь 5% или более от ВВП.

Журналисты добавили, что Литва объединяет свои разрозненные подразделения в тяжелую бронетанковую дивизию общей численностью около 20 000 человек, которая будет оснащена немецкими танками Leopard, шведскими боевыми машинами пехоты CV90, французской артиллерией CAESAR и американскими ракетами HIMARS.

Кроме того, НАТО признает, что ей еще многому нужно поучиться у Украины, где поле боя буквально кишит дронами. В ходе учений в этом году украинские подразделения беспилотников уничтожили целые батальоны НАТО.

В издании напомнили, что в ходе учений «Freedom Shield» многонациональная боевая группа использовала дроны и другое вооружение, чтобы отразить немецкое подразделение, игравшее роль российских захватчиков.

Несмотря на доминирование беспилотников в современной войне, подполковник Хаген считает, что танки не ушли в прошлое. По его словам, танки все еще необходимы для захвата и удержания территории.

Также европейские страны НАТО все еще рассчитывают на поддержку США в случае нападения России. В Альянсе уверены, что «многодоменные» операции на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве – все это благодаря сетям передачи данных, связывающим датчики с стрелками и обрабатываемым искусственным интеллектом – позволят им маневрировать, опережать подразделения дронов и одержать верх над российскими войсками.

Сколько времени осталось у Европы

В издании отметили, что вспыльчивый Трамп все еще может отвернуться от Европы в любой момент. В это же время российский диктатор Владимир Путин может пойти на риск и бросить вызов европейцам.

Также остается вопросом то, смогут ли европейцы сохранить единство, если в Великобритании, Франции или Германии к власти придут ультраправые популисты, подчеркнули в издании.

Журналисты добавили, что защита Европы начинается с помощи Украине. Чем дольше она сможет сопротивляться России, тем выгоднее условия она сможет выторговать в мирном соглашении и тем больше времени у европейцев будет на подготовку.

«Европе не нужно быть героической или сравниваться с американским могуществом. Нам даже не нужно быть такими же хорошими, как США. Нам просто нужно быть лучше Путина», - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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