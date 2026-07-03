Политолог: Cближение Лукашенко с Трампом — это одобренная Москвой операция 3 3.07.2026, 17:56

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Фото: Getty Images

Режиму не на кого рассчитывать, кроме Кремля.

Белорусская диктатура не станет действовать без согласования с Москвой ни по одной серьезной проблеме в вопросе русско-украинской войны. Такое мнение высказывает старший научный сотрудник Финского института международных отношений Григорий Нижников. По его мнению, значение Беларуси в войне будет возрастать.

«Москве она важна как ресурс для гибридных операций. В этом есть свои плюсы — значит, прямого включения Лукашенко в войну в Кремле не хотят. Но и полагать, что его можно угрозами заставить отдалиться от Москвы, тоже не стоит», — приводит слова Нижникова «Новая газета Европа».

Эксперт считает, что «даже сближение с Трампом и частичное снятие с Минска санкций — это одобренная Москвой операция, а не попытка от нее отдалиться».

Режиму Лукашенко не на кого рассчитывать, кроме Москвы, подчеркивает Нижников. Поэтому при реальной военной угрозе со стороны Украины у Лукашенко не будет выхода — только стать рядом с Путиным.

Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила, что «Лукашенко — прокладка для Трампа и Путина».

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