Политолог: Cближение Лукашенко с Трампом — это одобренная Москвой операция

Политолог: Cближение Лукашенко с Трампом — это одобренная Москвой операция3
- 3.07.2026, 17:56
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Режиму не на кого рассчитывать, кроме Кремля.
Белорусская диктатура не станет действовать без согласования с Москвой ни по одной серьезной проблеме в вопросе русско-украинской войны. Такое мнение высказывает старший научный сотрудник Финского института международных отношений Григорий Нижников. По его мнению, значение Беларуси в войне будет возрастать.
«Москве она важна как ресурс для гибридных операций. В этом есть свои плюсы — значит, прямого включения Лукашенко в войну в Кремле не хотят. Но и полагать, что его можно угрозами заставить отдалиться от Москвы, тоже не стоит», — приводит слова Нижникова «Новая газета Европа».
Эксперт считает, что «даже сближение с Трампом и частичное снятие с Минска санкций — это одобренная Москвой операция, а не попытка от нее отдалиться».
Режиму Лукашенко не на кого рассчитывать, кроме Москвы, подчеркивает Нижников. Поэтому при реальной военной угрозе со стороны Украины у Лукашенко не будет выхода — только стать рядом с Путиным.
Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила, что «Лукашенко — прокладка для Трампа и Путина».