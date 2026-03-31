Наталья Радина: Лукашенко — прокладка для Трампа и Путина 3 31.03.2026, 11:30

Наталья Радина

Что стоит за переговорами США и белорусского режима.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного украинского журналиста Виталий Портникова.

Среди главных тем разговора — новая политика США в отношении режима Лукашенко. Почему в Беларусь регулярно приезжает спецпосланник президента США Джон Коул, а Вашингтон постепенно снимает санкции с Минска в обмен на освобождение политзаключенных?

Наталья Радина считает, что это результат договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Путиным:

— У меня такое ощущение, что либо во время встречи на Аляске, либо во время их многочисленных телефонных переговоров была достигнута договоренность о постепенном снятии санкций с России. Однако поскольку Путин не мог отказаться от участия в войне против Украины, он предложил вариант постепенного снятия ограничительных мер с Беларуси. В данном случае Лукашенко есть что предложить США, в частности — это может быть освобождение политических заключенных.

На освобождение людей в Беларуси Путину абсолютно наплевать. Этого не его политзаключенные. Думаю, он сказал Лукашенко, что пора уже освобождать узников, которых мучили в тюрьмах на протяжении пяти лет. Потому что только таким образом США смогут снять с белорусского режима санкции, а в дальнейшем их может снимать и Евросоюз.

Тем более, что сейчас для Лукашенко освобождение узников совести практически ничем не грозит. Мы видим, как это происходит: многих депортируют из Беларуси при освобождении, и США соглашаются, хотя это абсолютно незаконная практика. Те же, кто остаются в стране, находятся под тотальным контролем.

В результате получается, что Лукашенко ничем не рискует, санкции снимаются, и это крайне выгодно для России. Снятие санкций с «Белавиа» привело к тому, что запчасти для «Боингов» в большом количестве через Беларусь идут в Россию. Это видно по статистике, ведь столько запчастей не нужно белорусскому парку самолетов, где очень ограниченное количество этих американских самолетов. Как мы видим, России уже выгодно снятие ограничительных мер с Беларуси.

Также США оказывают давление на Евросоюз, чтобы были сняты санкции с белорусского калия. Если Литва поддастся и откроет порт в Клайпеде для калийных и азотных удобрений из Беларуси, это повлечет автоматическое снятие других санкций ЕС с белорусского режима.

Виталий Портников предположил, что снятие санкций с белорусского калия может быть также связано с войной США против Ирана и блокировкой Ормузского пролива, где застряли корабли с удобрениями, что может привести к серьезным последствиям для мирового сельского хозяйства. Наталья Радина считает, что у Вашингтона другие мотивы:

— Сейчас идет речь о закупках США белорусских калийных удобрений на фоне сложных отношений с Канадой, потому что основные поставщики калийных удобрений в мире — Канада, Беларусь и Россия. И в США, конечно же, большая часть удобрений — из Канады. Называются цифры 85-90%. Сейчас, накануне посевной, ситуация на этом рынке в Америке достаточно напряженная. Думаю, что США, конечно, выгодно получить эти удобрения из Беларуси. Тем более, что явно была договоренность о поставках по сниженным ценам. Другое дело, что сейчас они могут идти лишь через российские порты в Балтийском море. Однако та же Усть-Луга вышла из строя после атак украинских дронов, порт горит уже неделю. Есть еще порты в Санкт-Петербурге и Приморске, но не факт, что завтра туда не полетят украинские дроны.

Поэтому остается либо Клайпеда, либо, кстати, Украина. И здесь у меня есть вопросы, потому что прошла новость, что были сняты американские санкции с украинской дочки «Беларуськалия». Не давят ли сейчас американцы на украинские власти, чтобы они пропускали белорусские калийные удобрения в Одессу? Потому что это второй короткий, более дешевый путь транспортировки по морю этих удобрений.

Виталий Портников считает, что если бы Киев пошел на такой шаг по просьбе США, это было бы непоследовательной политикой, ведь сегодня Украина блокирует поставки российской нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на то, что этими странами управляют друзья Трампа — Виктор Орбан и Роберт Фицо. Наталья Радина также обращает внимание на военную опасность подобных транспортировок:

— Почему Литва принципиальна в этом вопросе и не поддается американскому давлению? Они говорят твердо, что не будут снимать санкции, не будут открывать порт в Клайпеде. Ведь с этими калийными удобрениями в Литву по железной дороге может идти оружие, могут ехать диверсанты, может быть все что угодно. Тем более в Литве хорошо понимают, что если будет создан такой прецедент, значит санкции будут сняты всем Евросоюзом. И это очень серьезная угроза в сегодняшних условиях, когда мы видим, что все чаще звучат опасения, что с территории Беларуси возможно нападение российской армии на страны Балтии.

Виталий Портников задал вопрос о целях администрации Трампа в контактах с режимом Лукашенко. Могут ли США через поставки калийных удобрений попытаться оторвать белорусского диктатора от Путина, ослабив экономическое влияние Москвы? Наталья Радина задала встречный вопрос: как Трамп относится к Путину:

— С большим уважением, считает его одним из партнеров по переделу мира. Путин в тройке лидеров, которых Трамп воспринимает как сильных. Он, Путин и Си Цзиньпин, — ответил Портников.

— А зачем тогда Трампу отрывать Лукашенко от такого любимого и уважаемого Путина? — спросила Наталья Радина.

— А зачем тогда Трампу отрывать Путина от такого уважаемого Си Цзиньпина? У Трампа отношение к людям совершенно потребительское. Он может считать их великими лидерами и одновременно конкурировать с ними. Это же абсолютно нормально для девелопера. Ты имеешь хорошие отношения с коллегами, но если есть возможность забрать у них выгодный контракт, ты с большим удовольствием заберешь его, даже если будешь знать, что этот девелопер в результате разорится, ему нечем будет завтра кормить семью. Это совершенно нормальный подход к делу, — считает Виталий Портников.

Наталья Радина считает, что в отношении Трампа к российскому диктатору и главе Китая есть существенная разница:

— Си Цзиньпин для него это серьезный конкурент, Путин для Трампа — нет.

Китай — это действительно сильный игрок, который может стать мировым гегемоном вместо США. Поэтому отрывать от него союзников — это основная задача, которую ставит перед собой президент США. А Путин ему друг, Путин ему не враг.

Поэтому я не верю в разговоры, что США хотят в очередной раз якобы оторвать Лукашенко от Путина. Особенно при Трампе. Другие американские президенты также делали абсолютную глупость, пытаясь оттянуть белорусского диктатора от Путина. Закончилась она ничем, только новыми репрессиями против оппозиции и полномасштабным наступлением с территории Беларуси на Украину в 2022 году. Потому что именно под эту политику оттягивания Лукашенко от России снимались санкции с белорусского режима, ему все прощалось.

Виталий Портников спросил об отношении белорусской оппозиции к контактам США и режима Лукашенко. Наталья Радина подчеркнула, что самое главное — спасение человеческих жизней:

— Ситуация двойственная, но мы приветствуем, что освобождают людей. Если бы не какие-то выгоды от сотрудничества США с Путиным, с Лукашенко, политзаключенные бы и не вышли на свободу.

Мы видим, что давление, которое оказывалось на режим Лукашенко с 2020 года, было либо недостаточным, либо пока не оказало нужного влияния, потому что санкции начинают работать не с первого дня их введения. В то же время условия содержания в белорусских тюрьмах — чудовищные. За эти годы немало людей погибло. Да, мы все прекрасно понимаем, что это пока продлевает власть Лукашенко. Да, это пока никак не меняет суть режима в Беларуси. Вряд ли можно ожидать какого-либо смягчения политической ситуации в Беларуси. Но самое главное, что люди живы. Многие из них депортированы из Беларуси, часть остается в тюрьмах, и надо добиваться их дальнейшего освобождения.

Возможности оппозиции ограничены. У США есть свои представления о том, какой должна быть политика в отношении Беларуси, у Евросоюза свои. Но ЕС четко понимает, что пока в Беларуси правит пророссийская диктатура, с Лукашенко нельзя снимать санкции. Особенно в условиях войны против Украины. Пока продолжается эта война, угрозы с территории Беларуси будут сохраняться. Как в виде ядерных ракет, которые должны завезти в страну, но пока, как говорят, их еще нет, так и в виде ракетных установок «Орешник», ударить которыми по Украине и ЕС грозит Лукашенко. В этих условиях Европа не может пойти на снятие санкций с белорусского режима.

Виталий Портников задал вопрос о самостоятельности режима Лукашенко. Главный редактор сайта Charter97.org считает, что диктатор давно превратился в российскую марионетку:

— Лукашенко, конечно, абсолютно завяз в отношениях с Россией. И здесь, когда мы говорим о влиянии Трампа на Лукашенко, Путина он боится больше. Белорусский диктатор прекрасно понимает, что без Путина он не удержится у власти.

Конечно же, структуры власти инфильтрированы российской агентурой, ее очень много. Но если говорить в целом о номенклатуре, я надеюсь, что она все-таки пока остается белорусской. Конечно, в советском понимании «белорусской», но тем не менее. Белорусские чиновники прекрасно понимаю, что в случае, если Беларусь присоединят к России, они потеряют свои доходные места, будут абсолютно не нужны, и на их место просто придут российские чиновники.

Отвечая на вопрос о политике Киева в отношении режима Лукашенко, Наталья Радина говорила об упущенных возможностях, в частности — создании сильного белорусского добровольческого подразделения на основе Полка Кастуся Калиновского, а также жесткого ответа на агрессию с территории Беларуси.

Виталий Портников предложил интересную интерпретацию разговора Лукашенко и Зеленского в первые дни войны, о котором рассказывал сам президент Украины:

— Я думаю, что когда Лукашенко разговаривал с Зеленским и говорил: ему ударь по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, это был не совет провокатора, а совет условного друга. Потому что сейчас же Иран ровно это и делает. Как он пытается заставить Соединенные Штаты отказаться от экспансии? Он бьет по союзникам Соединенных Штатов, по нефтеперерабатывающим заводам, именно по тем мощностям, которые действительно важны для американцев. Если бы Украина с первого дня войны поняла, что надо бить по нефтеперерабатывающим заводам, в том числе и Беларуси, то, возможно, война бы развивалась совершенно другим путем. И Лукашенко пытался, возможно, это объяснить Зеленскому.

Наталья Радина считает, что ВСУ могли перевернуть ход войны, если бы жестко ответили на нападение РФ с территории Беларуси:

— Можно было бить и по НПЗ, как предлагал Лукашенко Зеленскому. Можно было бить и по российским военным базам, которые находятся на территории Беларуси. Это радиолокационная станция в Барановичах и узел связи Военно-морских сил России в Вилейке. Сейчас президент Украины говорит о ретрансляторах для дронов, которые размещаются на территории Беларуси. Так есть целая российская радиолокационная станция, которая направляет ракеты, которые летят сегодня в Украину. Если бы по этим объектам был нанесен удар, пришлось бы России сворачивать и, как минимум, выводить свои войска с территории Беларуси.

Виталий Портников вспомнил о подписании так называемых интеграционных документов между Борисом Ельциным и Лукашенко, с которых началось усиленное вовлечение Беларуси в орбиту Кремля:

— Я помню, что тогда написал статью в российской «Независимой газете», которая называлась «Советского Союза не будет». Ее перепечатало большое количество белорусских изданий. Говорили, что она очень разозлила Лукашенко. И я ее считал таким, так сказать, пророчеством: что бы Россия и лукашенковская Беларусь не делали, все равно не удастся никакой Советский Союз создать, даже если российские власти руководствуются какими-то внутриполитическими соображениями, когда подписывают такие соглашения с Лукашенко.

Наталья Радина согласна, что идея «СССР 2.0» провалилась и отметила, что даже так называемого союзного государства, которое начинали строить еще Ельцин с Лукашенко, по сути нет:

— Сейчас же война, развязанная против Украины, которая длится уже в общей сложности 12 лет, полностью хоронит все планы Путина восстановить Советский Союз. Да, он может продолжать войну против Украины, он может напасть на страны Балтии, но, в общем-то, у него все равно ничего не выходит.

Пока Путин у власти, будет продолжаться война, я не верю ни в какие мирные переговоры, но не верю также, что будет восстановлен Советский Союз.

Думаю, что эта идея провалилась, ведь она не удалась еще в те времена, когда люди помнили и ностальгировали по Советскому Союзу. Даже в Беларуси, где Лукашенко при захвате власти тотально взял все информационное пространство под контроль, шла тотальная пропаганда, но не удалось построить даже это так называемое союзное государство.

Может ли Беларусь стать утешительным призом для Путина, если будут провалены цели его войны против Украины? Наталья Радина считает, что такая угроза есть, однако призывает не сбрасывать со счетов белорусский народ:

— Угроза есть, не спорю. Другое дело, что это не станет достойной компенсацией и каким-то образом успокоит ту часть россиян, которая сегодня ратует за продолжение войны против Украины, этих всех ультрарадикальных националистов и прочую шваль.

Во-вторых, мы видим, что Путину все-таки в экономическом плане выгодна относительная независимость Беларуси. С чего мы начали наш разговор: Путину выгодно снятие санкций со стороны США в отношении Беларуси, ведь наша страна всегда была для России контрабандным хабом, через который шли товары в обход санкций. И, в общем-то, они намерены это продолжать.

Плюс мы можем сейчас вспомнить про ядерное оружие, которое российские власти грозятся разместить в Беларуси. Здесь тоже есть версия, что это размещение может быть связано с тем, что Путину выгодно применить ядерные ракеты с территории независимой Беларуси, чтобы наша страна отвечала за это, а не Россия. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что это действительно страшный сценарий.

Кроме того, я все-таки уверена, что и белорусская номенклатура против, и белорусы не хотят жить в России. Конечно, просто невозможно проводить какие-то соцопросы в Беларуси. Очень мало информации, которую удается нам, журналистам, получать из страны. Но даже здесь мы видим, что идет тихое сопротивление возможной российской оккупации внутри страны.

Да, белорусы не могут выйти на протест, не могут прямо сейчас высказаться, что они против войны с Украиной, хотя выходили и протестовали, шли в тюрьмы на 10-20 лет. Это все было. Сейчас мы видим интересную тенденцию в тех же социальных сетях. В социальной сети Threads, которая стала очень популярной в Беларуси, идут жаркие полемики. Появляется, например, какая-нибудь россиянка, которая съездила в Минск, ходила в какой-то ресторан, заказала драники, они ей не понравились, она написала «фу». В ответ идет огромное количество комментариев со стороны белорусов.

«Правильно, и не приезжайте. У нас везде так отвратительно кормят россиян. Оставайтесь у себя дома и не приезжайте сюда!» Идут антироссийские бытовые разговоры, и это очень важно. Это показывает настроения людей.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com