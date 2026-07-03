Белорусов предупредили о резком похолодании 3.07.2026, 17:39

За погоду будут отвечать фронтальные разделы и прохладные воздушные массы.

Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.

5 и 6 июля за погоду будут отвечать фронтальные разделы, а также прохладные воздушные массы, которые распространяются с северо-западной части Европы. Будет облачно с прояснениями.

В воскресенье, 5 июля, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер окажется порывистым, в дневные часы местами будет сильный порывистый. Ночью температура воздуха составит от +9 до +15 градусов. Днем прогнозируется от +18 до +24 градусов.

В понедельник, 6 июля, на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ветер будет западный порывистый, днем местами возможен сильный порывистый ветер. В ночные часы будет от +9 до +14 градусов, а днем – от +18 до +23 градусов.

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