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Белорусов предупредили о резком похолодании

  • 3.07.2026, 17:39
Белорусов предупредили о резком похолодании

За погоду будут отвечать фронтальные разделы и прохладные воздушные массы.

Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.

5 и 6 июля за погоду будут отвечать фронтальные разделы, а также прохладные воздушные массы, которые распространяются с северо-западной части Европы. Будет облачно с прояснениями.

В воскресенье, 5 июля, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер окажется порывистым, в дневные часы местами будет сильный порывистый. Ночью температура воздуха составит от +9 до +15 градусов. Днем прогнозируется от +18 до +24 градусов.

В понедельник, 6 июля, на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ветер будет западный порывистый, днем местами возможен сильный порывистый ветер. В ночные часы будет от +9 до +14 градусов, а днем – от +18 до +23 градусов.

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