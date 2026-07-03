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СМИ: Венгрия пошла на уступки в переговорах о вступлении Украины в ЕС

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  • 3.07.2026, 21:52
СМИ: Венгрия пошла на уступки в переговорах о вступлении Украины в ЕС

Первый прорыв в Брюсселе есть.

В переговорах по вступлению Украины в ЕС достигнут первый серьезный прорыв после длительного блокирования со стороны Будапешта. Венгерские власти согласились начать процедуру открытия одной из переговорных зон, сообщает RMF24.

По информации издания, Будапешт согласился направить официальное письмо Украине и Молдове, которое запускает процедуру открытия шестой переговорной зоны. Этот блок охватывает общую внешнюю и политику безопасности, торговую политику и отношения с третьими странами.

Это первая из пяти сфер переговоров, которые Венгрия заблокировала в конце июня, отказываясь отправлять официальные письма в Киев и Кишинев для инициирования следующих этапов.

Отправка письма - это лишь первый шаг в длительной процедуре, а не официальный старт переговоров в этой сфере.

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