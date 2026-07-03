«Никто и никогда раньше такого не делал» 3.07.2026, 22:08

1,574

Командующий украинской армейской авиацией назвал самую сложную операцию.

Прорыв украинских вертолетов в окруженный Мариуполь стал важнейшей, сложнейшей и самой болезненной операцией армейской авиации за время полномасштабной войны.

Об этом в своем первом интервью для liga.net рассказал командующий армейской авиацией Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Павел Бардаков.

«Никто и никогда раньше такого не делал: 120 км над вражеской территорией к объекту, окруженному средствами ПВО как на море, так и на суше», – сказал он.

Полеты на «Азовсталь» были беспрецедентными по сложности. Во время этих рейсов украинские летчики доставляли защитникам Мариуполя средства связи, боеприпасы, вооружение, медикаменты и другие необходимые грузы, а также эвакуировали раненых.

«Мы провели эту операцию дорогой ценой, но тогда подняли боевой дух и передали защитникам Мариуполя все, что могло им помочь. Вывезли раненых побратимов. Это стоило приложенных усилий», – подчеркнул командующий.

К числу наиболее значимых операций армейской авиации Бардаков также отнес:

- оборону Киевской области (там практически в круглосуточном режиме работали борта всех бригад)

- освобождение острова Змеиный (по оценке командующего, это было дерзкое и энергичное взаимодействие со спецподразделениями, артиллерией и Воздушными силами)

- налет на Белгород,

- поддержка Сил обороны во время освобождения Харьковщины,

- боевые действия на юге Украины.

«Сейчас, помимо основной работы по поддержке пехоты, мы также выполняем задачи ПВО. Это тоже одна из наших важнейших операций, которая продолжается до сих пор», – добавил Бардаков.

Командующий армейской авиацией Павел Бардаков рассказал, что накануне полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 15 боевых вертолетов, которые почти 20 лет находились в аренде у частной компании «Украинские вертолеты». После повторной милитаризации они с первых дней большой войны использовались для переброски военнослужащих, боеприпасов и грузов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com