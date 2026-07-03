«Никто и никогда раньше такого не делал»
- 3.07.2026, 22:08
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Командующий украинской армейской авиацией назвал самую сложную операцию.
Прорыв украинских вертолетов в окруженный Мариуполь стал важнейшей, сложнейшей и самой болезненной операцией армейской авиации за время полномасштабной войны.
Об этом в своем первом интервью для liga.net рассказал командующий армейской авиацией Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Павел Бардаков.
«Никто и никогда раньше такого не делал: 120 км над вражеской территорией к объекту, окруженному средствами ПВО как на море, так и на суше», – сказал он.
Полеты на «Азовсталь» были беспрецедентными по сложности. Во время этих рейсов украинские летчики доставляли защитникам Мариуполя средства связи, боеприпасы, вооружение, медикаменты и другие необходимые грузы, а также эвакуировали раненых.
«Мы провели эту операцию дорогой ценой, но тогда подняли боевой дух и передали защитникам Мариуполя все, что могло им помочь. Вывезли раненых побратимов. Это стоило приложенных усилий», – подчеркнул командующий.
К числу наиболее значимых операций армейской авиации Бардаков также отнес:
- оборону Киевской области (там практически в круглосуточном режиме работали борта всех бригад)
- освобождение острова Змеиный (по оценке командующего, это было дерзкое и энергичное взаимодействие со спецподразделениями, артиллерией и Воздушными силами)
- налет на Белгород,
- поддержка Сил обороны во время освобождения Харьковщины,
- боевые действия на юге Украины.
«Сейчас, помимо основной работы по поддержке пехоты, мы также выполняем задачи ПВО. Это тоже одна из наших важнейших операций, которая продолжается до сих пор», – добавил Бардаков.
Командующий армейской авиацией Павел Бардаков рассказал, что накануне полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 15 боевых вертолетов, которые почти 20 лет находились в аренде у частной компании «Украинские вертолеты». После повторной милитаризации они с первых дней большой войны использовались для переброски военнослужащих, боеприпасов и грузов.