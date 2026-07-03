закрыть
3 июля 2026, пятница, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Никто и никогда раньше такого не делал»

  • 3.07.2026, 22:08
  • 1,574
«Никто и никогда раньше такого не делал»

Командующий украинской армейской авиацией назвал самую сложную операцию.

Прорыв украинских вертолетов в окруженный Мариуполь стал важнейшей, сложнейшей и самой болезненной операцией армейской авиации за время полномасштабной войны.

Об этом в своем первом интервью для liga.net рассказал командующий армейской авиацией Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Павел Бардаков.

«Никто и никогда раньше такого не делал: 120 км над вражеской территорией к объекту, окруженному средствами ПВО как на море, так и на суше», – сказал он.

Полеты на «Азовсталь» были беспрецедентными по сложности. Во время этих рейсов украинские летчики доставляли защитникам Мариуполя средства связи, боеприпасы, вооружение, медикаменты и другие необходимые грузы, а также эвакуировали раненых.

«Мы провели эту операцию дорогой ценой, но тогда подняли боевой дух и передали защитникам Мариуполя все, что могло им помочь. Вывезли раненых побратимов. Это стоило приложенных усилий», – подчеркнул командующий.

К числу наиболее значимых операций армейской авиации Бардаков также отнес:

- оборону Киевской области (там практически в круглосуточном режиме работали борта всех бригад)

- освобождение острова Змеиный (по оценке командующего, это было дерзкое и энергичное взаимодействие со спецподразделениями, артиллерией и Воздушными силами)

- налет на Белгород,

- поддержка Сил обороны во время освобождения Харьковщины,

- боевые действия на юге Украины.

«Сейчас, помимо основной работы по поддержке пехоты, мы также выполняем задачи ПВО. Это тоже одна из наших важнейших операций, которая продолжается до сих пор», – добавил Бардаков.

Командующий армейской авиацией Павел Бардаков рассказал, что накануне полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 15 боевых вертолетов, которые почти 20 лет находились в аренде у частной компании «Украинские вертолеты». После повторной милитаризации они с первых дней большой войны использовались для переброски военнослужащих, боеприпасов и грузов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский