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Голубые ели в Гомеле вырубили ради строительства развлекательного центра

  • 4.07.2026, 0:15
Голубые ели в Гомеле вырубили ради строительства развлекательного центра

Местные жители недовольны.

В Гомеле на территории бывшего завода «Кристалл» идет строительство развлекательного центра. При подготовке площадки там вырубили взрослые голубые ели.

Как заметило издание «Штодзень», это вызвало недовольство жителей города.

«Неужели нельзя было вписать деревья в концепцию и сохранить их? Они стояли здесь задолго до моего рождения. Очень печально», — пишет один из комментаторов в соцсетях.

Многие отмечают, что проблема с вырубкой деревьев давно стала системной: «Уже лет пять-семь в Гомеле рубят все подряд. Смотришь на фотографии десятилетней давности — и понимаешь, насколько город облысел».

Некоторые пользователи соцсетей акцентируют внимание на том, что во многих городах взрослые деревья не вырубают, а включают в новые проекты, сохраняя зеленые зоны даже во время строительства жилых комплексов.

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