Z-пропаганда выдумала «атаку ВСУ» на белорусский автобус? 2 4.07.2026, 14:30

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Откровенная ложь.

«Флагшток» публикует подтверждение того, что заявление российской госпрессы об очередной атаке «боевиков ВСУ» на белорусский автобус было ложью.

Вечером 2 июля белорусский гостелеканал выпустил сюжет, в котором видно, какой была обстановка сразу после атаки дрона.

Два продемонстрированных кадра позволяют реконструировать события. Дрон бил по группе из трех припаркованных на стоянке грузовых автомобилей с полуприцепами.

Удар пришелся по среднему автомобилю DAF, расположенному примерно в 12 метрах от автобуса. После чего фура загорелась, а другие грузовики и автобус успели отогнать до разгорания огня.

По информации госСМИ, сгоревшая фура имела белорусскую регистрацию. О пострадавших водителях грузовиков не сообщалось, вероятно они покинули кабины.

Стекла автобуса могли быть выбиты вследствие распространения звуковой волны от детонации боеприпаса (следов осколков на ранее опубликованных фотографиях найти не удалось).

Это же могут подтверждать слова пассажиров:

«Я услышала такой хлопок сильный, как взрыв. Я подумала, что это может как шина взорвалась».

«Автобус приехал, люди стояли рядом, и как только люди зашли все в автобус, сразу же произошел удар».

Таким образом, можно утверждать, что сеть российских СМИ и ТГ-каналов заведомо распространила ложь, сообщив об целенаправленном ударе по лобовой части белорусского автобуса и при этом скрыла реальную картину событий.

Более того, в первые часы снимки поврежденного автобуса не публиковались (вскоре стало понятно, почему — удара по лобовой части не было), а затем появились фейковые фото белорусского автобуса, вероятно, созданные с помощью искусственного интеллекта.

На фейковом снимке изображен автобус вымышленной компании Intercars, а на самом деле инцидент произошел с автобусом транспортной компании «Столица».

То, что целенаправленного удара по автобусу не было, признал и секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, который заявил, что автобус был задет осколками непреднамеренно. Но эту часть его заявления многие белорусские и российские госСМИ вырезали.

«Автобус белорусский не выбран специально для, скажем так, цели поражения. Это случайно передвигающийся автобус по территории Брянской области и случайно упавший дрон по дороге между двумя трассами», — сказал Вольфович журналистам.

До этого заявления, после первых публикаций российских ресурсов, белорусские пропагандистские ТГ-каналы поспешили разразиться гневными сообщениями в адрес «боевиков ВСУ».

Ложь российской госпрессы в отношении инцидента с автобусом «Минск — Анапа» ставит под сомнение и ту информацию, которую распространяли источники РФ о первом происшествии — атаке на автобус с футбольной командой из Речицы, делает предположение «Флагшток».

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