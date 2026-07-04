Ученые: Птерозавры охотились на кальмаров
- 4.07.2026, 14:08
Уникальное открытие.
Международная группа исследователей сделала уникальное открытие, обнаружив следы древних стероидов на идеально сохранившемся крыле птерозавра, возраст которого составляет 113 миллионов лет.
Открытие, опубликованное в научном журнале iScience, не только демонстрирует уникальный механизм консервации мягких тканей, но и впервые на молекулярном уровне проливает свет на рацион питания этих гигантских летающих рептилий, пишет New Voice.
Уникальный фрагмент левого крыла был найден в нижнемеловой формации Ромуальдо в Бразилии. Этот регион известен во всём мире благодаря особым условиям фоссилизации: древние останки здесь заключены в карбонат кальция, что позволяет с удивительной точностью фиксировать мельчайшие детали, включая внутренние органы и тонкие костные структуры. По словам профессора Клити Грайса из Университета Кертина, эта окаменелость’янелость представляет собой настоящую капсулу времени, которая впервые в истории молекулярной палеонтологии сохранила органические биомаркеры летающего ящера.
Как выяснили учёные, после смерти птерозавр опустился на морское дно, где в условиях низкого содержания кислорода и высокой концентрации сероводорода начался каскадный процесс минерализации. Кости крыльев рептилии были полыми, как у современных птиц, что позволило минералам образовываться непосредственно внутри них. Ключевую роль в этом сыграли серноокислительные бактерии. Они расщепляли мягкие ткани и жиры, запустив специфический химический процесс, который законсервировал структуру тела на более чем 100 миллионов лет.
Исследование обнаруженной сложной смеси стероидных биомаркеров подтвердило, что рацион птерозавра был разнообразным и включал как наземную, так и морскую пищу. Обнаруженные молекулы ясно указывают на то, что основу его рациона составляли рыба и головоногие моллюски, в частности кальмары. Авторы работы отмечают, что это открытие подтверждает важную роль микроорганизмов в формировании лагерштеттов — особых типов захоронений с исключительной сохранностью органики, что открывает новые возможности для изучения глубокой древности.