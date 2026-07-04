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Белорусы начали сметать из магазинов мороженое

  • 4.07.2026, 13:36
Белорусы начали сметать из магазинов мороженое

Объем продаж увеличился на 40% за последние 3 дня.

Аномальная жара, установившаяся в Беларуси с прошлых выходных, заставила жителей страны искать способы спастись от зноя.

Одним из самых популярных решений стало мороженое. Спрос на него вырос в разы, а производители работают с максимальной нагрузкой, пишет БелТА.

Рост продаж на 40% за 3 дня

Как рассказала начальник отдела продаж продукции собственного производства Минского хладокомбината №2 Дарья Смарцова, объем продаж мороженого в Беларуси увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом только за последние 3 дня.

«Мороженое сейчас можно даже назвать стратегическим товаром», – отметила она.

Отгрузки идут большие, а белорусы активно раскупают любимое лакомство.

Самые популярные виды

В топе продаж – классический «Каштан», который остается неизменным лидером. Также высоким спросом пользуются коллаборации с известными брендами: мороженое «Снежок» с «Даридой» и «Столичное элит» с фабрикой «Коммунарка» (выпущено в ноябре прошлого года).

Не теряет популярности и легендарная новинка – «Драник», рожок которого соленый и приготовлен с добавлением картофеля.

Производство на полную мощность

Как отметили на предприятии, летом нагрузка традиционно возрастает. Заместитель директора по идеологической работе, кадровым и общим вопросам Елена Концевая пояснила, что производство работает в две смены, задействовано большее количество линий для обеспечения полного ассортимента.

В расписании появились и рабочие субботы. Помогают и студенты – комбинат договорился с Белорусским государственным технологическим университетом о работе студенческих отрядов. Ребята получают хороший заработок, а предприятие – дополнительную временную силу.

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