Белорусы начали сметать из магазинов мороженое
- 4.07.2026, 13:36
Объем продаж увеличился на 40% за последние 3 дня.
Аномальная жара, установившаяся в Беларуси с прошлых выходных, заставила жителей страны искать способы спастись от зноя.
Одним из самых популярных решений стало мороженое. Спрос на него вырос в разы, а производители работают с максимальной нагрузкой, пишет БелТА.
Рост продаж на 40% за 3 дня
Как рассказала начальник отдела продаж продукции собственного производства Минского хладокомбината №2 Дарья Смарцова, объем продаж мороженого в Беларуси увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом только за последние 3 дня.
«Мороженое сейчас можно даже назвать стратегическим товаром», – отметила она.
Отгрузки идут большие, а белорусы активно раскупают любимое лакомство.
Самые популярные виды
В топе продаж – классический «Каштан», который остается неизменным лидером. Также высоким спросом пользуются коллаборации с известными брендами: мороженое «Снежок» с «Даридой» и «Столичное элит» с фабрикой «Коммунарка» (выпущено в ноябре прошлого года).
Не теряет популярности и легендарная новинка – «Драник», рожок которого соленый и приготовлен с добавлением картофеля.
Производство на полную мощность
Как отметили на предприятии, летом нагрузка традиционно возрастает. Заместитель директора по идеологической работе, кадровым и общим вопросам Елена Концевая пояснила, что производство работает в две смены, задействовано большее количество линий для обеспечения полного ассортимента.
В расписании появились и рабочие субботы. Помогают и студенты – комбинат договорился с Белорусским государственным технологическим университетом о работе студенческих отрядов. Ребята получают хороший заработок, а предприятие – дополнительную временную силу.