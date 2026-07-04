На водохранилище под Минском нашли редкого краба 1 4.07.2026, 13:17

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фото: blizko.by

Такие обитают на побережье Западной Африки.

Необычного отдыхающего на пляже у Цнянского водохранилища заметили в Минске, пишет blizko.by.

По песку у водоема ходил настоящий краб. Более того, это был радужный краб, который в дикой природе обитает на побережье Западной Африки (вдоль Атлантического океана от Сенегала до Анголы). В естественной среде эти земноводные ракообразные селятся в мангровых зарослях и на прибрежных участках, выкапывая глубокие (до 1–2 метров) норы во влажном грунте.

В комментариях к посту пользователи справедливо заметили, что скорее всего краб был приобретен в зоомагазине, но хозяин просто не справился с его содержанием и выпустил в водоем. Отметим, что в пресной воде краб может жить, только если ее жесткость соответствует 179 миллиграммам солей на литр воды. У Цнянского водохранилища этот показатель соответствует 3–4 миллиграммам солей на литр, что может быть опасно для ракообразного.

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