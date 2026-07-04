закрыть
4 июля 2026, суббота, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На водохранилище под Минском нашли редкого краба

1
  • 4.07.2026, 13:17
  • 1,770
На водохранилище под Минском нашли редкого краба
фото: blizko.by

Такие обитают на побережье Западной Африки.

Необычного отдыхающего на пляже у Цнянского водохранилища заметили в Минске, пишет blizko.by.

По песку у водоема ходил настоящий краб. Более того, это был радужный краб, который в дикой природе обитает на побережье Западной Африки (вдоль Атлантического океана от Сенегала до Анголы). В естественной среде эти земноводные ракообразные селятся в мангровых зарослях и на прибрежных участках, выкапывая глубокие (до 1–2 метров) норы во влажном грунте.

В комментариях к посту пользователи справедливо заметили, что скорее всего краб был приобретен в зоомагазине, но хозяин просто не справился с его содержанием и выпустил в водоем. Отметим, что в пресной воде краб может жить, только если ее жесткость соответствует 179 миллиграммам солей на литр воды. У Цнянского водохранилища этот показатель соответствует 3–4 миллиграммам солей на литр, что может быть опасно для ракообразного.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский