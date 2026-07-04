закрыть
4 июля 2026, суббота, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Погода перевернет американо-китайское соперничество

  • 4.07.2026, 14:03
Погода перевернет американо-китайское соперничество

Отставание в климатической адаптации обойдется дорого.

Экстремальные погодные явления становятся одним из ключевых факторов глобального соперничества между США и Китаем. По мнению экспертов, способность государств адаптироваться к изменению климата в ближайшие десятилетия может оказать не меньшее влияние на экономику и технологическое развитие, чем инвестиции в искусственный интеллект или промышленность, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Наводнения, засухи, ураганы и аномальная жара все чаще наносят ущерб энергетическим системам, транспортной инфраструктуре, цепочкам поставок и рынку страхования. По данным исследования Germanwatch, обе страны входят в число государств, наиболее пострадавших от экстремальной погоды за последние десятилетия.

Китай уже более десяти лет последовательно развивает национальную стратегию климатической адаптации. Власти инвестируют в модернизацию электросетей, строительство водохранилищ, защиту городов от наводнений, системы раннего предупреждения и проекты «городов-губок», способных эффективно поглощать дождевую воду. Только государственная электросетевая компания планирует вложить около 570 млрд долларов в повышение устойчивости энергосистемы.

На этом фоне США, как отмечают аналитики, не имеют единой долгосрочной стратегии. Несмотря на отдельные проекты в Нью-Йорке, Финиксе и ряде других регионов, федеральная политика остается фрагментированной. Администрация Дональда Трампа также отказалась от ряда климатических инициатив и сократила программы, связанные с оценкой климатических рисков.

Особую роль климат приобретает в развитии искусственного интеллекта. Центры обработки данных требуют огромных объемов электроэнергии и надежной инфраструктуры. Все более частые перебои в электроснабжении могут напрямую сказаться на развитии цифровой экономики.

Эксперты считают, что инвестиции в климатическую устойчивость становятся не только вопросом безопасности, но и важным конкурентным преимуществом. Страны, которые смогут лучше защитить инфраструктуру и быстрее внедрить технологии адаптации, получат серьезные экономические и технологические преимущества в будущем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский