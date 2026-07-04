Погода перевернет американо-китайское соперничество 4.07.2026, 14:03

Отставание в климатической адаптации обойдется дорого.

Экстремальные погодные явления становятся одним из ключевых факторов глобального соперничества между США и Китаем. По мнению экспертов, способность государств адаптироваться к изменению климата в ближайшие десятилетия может оказать не меньшее влияние на экономику и технологическое развитие, чем инвестиции в искусственный интеллект или промышленность, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Наводнения, засухи, ураганы и аномальная жара все чаще наносят ущерб энергетическим системам, транспортной инфраструктуре, цепочкам поставок и рынку страхования. По данным исследования Germanwatch, обе страны входят в число государств, наиболее пострадавших от экстремальной погоды за последние десятилетия.

Китай уже более десяти лет последовательно развивает национальную стратегию климатической адаптации. Власти инвестируют в модернизацию электросетей, строительство водохранилищ, защиту городов от наводнений, системы раннего предупреждения и проекты «городов-губок», способных эффективно поглощать дождевую воду. Только государственная электросетевая компания планирует вложить около 570 млрд долларов в повышение устойчивости энергосистемы.

На этом фоне США, как отмечают аналитики, не имеют единой долгосрочной стратегии. Несмотря на отдельные проекты в Нью-Йорке, Финиксе и ряде других регионов, федеральная политика остается фрагментированной. Администрация Дональда Трампа также отказалась от ряда климатических инициатив и сократила программы, связанные с оценкой климатических рисков.

Особую роль климат приобретает в развитии искусственного интеллекта. Центры обработки данных требуют огромных объемов электроэнергии и надежной инфраструктуры. Все более частые перебои в электроснабжении могут напрямую сказаться на развитии цифровой экономики.

Эксперты считают, что инвестиции в климатическую устойчивость становятся не только вопросом безопасности, но и важным конкурентным преимуществом. Страны, которые смогут лучше защитить инфраструктуру и быстрее внедрить технологии адаптации, получат серьезные экономические и технологические преимущества в будущем.

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