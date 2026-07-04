Белорус увидел фото своего ребенка в соцсетях и усомнился в отцовстве 4.07.2026, 13:58

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иллюстративное фото

Что показал ДНК-тест.

Житель Толочинского района усомнился в отцовстве после того, как увидел фотографии ребенка в соцсетях. Мужчина подал в суд, но экспертиза дала неожиданный ответ, пишет gs.by.

Что произошло

В 2017 году мужчина добровольно зарегистрировал себя как отца ребенка. Спустя несколько лет он увидел фотографии подросшего ребенка в социальных сетях и решил, что тот совсем на него не похож. Этого показалось достаточно, чтобы усомниться в своем отцовстве. Мужчина подал в суд, требуя исключить его из записей об отце, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Что показала экспертиза

Суд назначил генетическую экспертизу. Расходы на нее пришлось оплатить самому истцу. Эксперты изучили ДНК мужчины и ребенка и дали однозначный ответ: он действительно биологический отец.

Вероятность отцовства составила почти 100% — 99,9999999999977%. Это означает, что научные данные полностью исключают возможность того, что отцом ребенка является кто-то другой.

Почему внешность обманчива

Как объяснили специалисты, внешнее сходство — ненадежный способ определить родство. Дети могут унаследовать черты от бабушек, дедушек или других родственников. Только анализ ДНК дает точный ответ.

По словам Татьяны Серебряковой, официального представителя управления ГКСЭ по Витебской области, такие случаи показывают, что научные методы помогают разрешать семейные споры и защищать интересы детей.

Но иногда ДНК-тесты раскрывают совершенно неожиданные тайны. Как в этой истории, где после ссоры супругов выяснилось, что все пятеро детей в многодетной семье оказались не от отца.

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