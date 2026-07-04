В Молдове закрыли Русский дом

В Молдове закрыли Русский дом7
- 4.07.2026, 14:58
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В Кишиневе назвали его «инструментом гибридного влияния Кремля».
С 4 июля Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе закрыт на неопределенный срок, сообщили в Россотрудничестве.
«В конце прошлого года МИД Республики Молдовы соответствующей нотой проинформировал о непродлении на новый пятилетний срок российско-молдавского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году. Таким образом, с глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что с 4 июля с. г. Русский дом в Кишиневе будет закрыт», — говорится в сообщении.
В ноябре 2025 года парламент Молдовы принял во втором, окончательном чтении денонсацию соглашения с Россией о создании и эксплуатации культурных центров. Это решение одобрили в правительстве республики, назвав Русский дом в Кишиневе «инструментом гибридного влияния Кремля», и лично президент Майя Санду.