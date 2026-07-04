Россия на грани истощения 5 4.07.2026, 12:53

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У Кремля не осталось быстрых или простых решений.

Дефицит топлива накрывает Россию, более половины регионов пострадали. На автозаправках появляются длинные очереди, в отдельных местах растягивающиеся на километры. Ситуация стала заметно ухудшаться после серии ударов беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре внутри страны, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Украинская кампания по атакам на нефтеперерабатывающие заводы вышла на новый уровень интенсивности. В июне были поражены ключевые объекты, включая московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает значительную часть снабжения столицы. После ударов он выведен из работы как минимум до конца года. Даже усиленная система ПВО не смогла гарантировать защиту стратегических объектов.

По оценкам, часть крупнейших предприятий переработки нефти сократила выпуск топлива. Совокупное снижение производства в отдельные месяцы доходило до двузначных показателей. В результате внутренняя выработка бензина не покрывает летний спрос, формируя ежедневный разрыв между потреблением и производством.

Внутри страны уже фиксируются признаки дефицита: рост цен на независимых заправках, введение фактических лимитов и ожидание в очередях. Государство при этом старается в первую очередь снабжать армию, сельское хозяйство и ключевую промышленность, перераспределяя доступные объемы топлива.

Москва и региональные власти вынуждены искать альтернативные источники поставок. Обсуждаются закупки топлива у Казахстана и Беларуси, а также более сложные схемы импорта через третьи страны, включая Индию. Однако доступные мощности соседних рынков не позволяют закрыть образовавшийся разрыв.

Параллельно усиливается давление на экономику. Рост цен на топливо ускоряет инфляцию, что вынуждает центральный банк удерживать высокую ключевую ставку. Это замедляет инвестиционную активность и охлаждает потребительский спрос. Бюджет испытывает дополнительную нагрузку из-за субсидирования топлива и военных расходов.

Политический эффект также становится заметным. Социологические данные показывают рост недовольства экономической ситуацией и ухудшением уровня жизни. Для власти, которая опиралась на образ стабильности внутри страны, перебои на заправках превращаются в чувствительный фактор общественного настроения.

Эксперты отмечают, что выбор у правительства сужается. Сохранение субсидий удерживает цены, но усиливает нагрузку на бюджет. Отказ от них способен разогнать инфляцию и вызвать социальное напряжение. Административные меры распределения топлива создают риск появления теневого рынка и новых перекосов.

На этом фоне атаки на нефтепереработку становятся не только военным, но и экономическим инструментом давления. При сохранении текущей динамики восстановление баланса между производством и потреблением топлива может потребовать значительного времени и дополнительных ресурсов, которых в условиях войны становится все меньше.

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