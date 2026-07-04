ЧМ-2026: Лионель Месси продолжает возглавлять список бомбардиров мундиаля 4.07.2026, 12:31

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Форвард сборной Аргентины забил семь голов.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел вперед в списке бомбардиров чемпионата мира-2026, пишет «Прессбол».

Капитан «альбиселесты» забил 7 голов.

Аргентинцу дышит в спину французский нападающий Килиан Мбаппе — 6 мячей.

Форварды Эрлинг Холанд (Норвегия) и Гарри Кейн (Англия) забили по 5 голов.

Четырьмя голами отметились бразильский вингер Винисиус Жуниор, нападающие Микель Оярсабаль (Испания), Усман Дембеле (Франция) и Исмаила Сарр (Сенегал).

В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля и начнется в 19:00.

ЧМ-2026. Лионель Месси продолжает возглавлять список бомбардиров мундиаля

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел вперед в списке бомбардиров чемпионата мира-2026.Капитан «альбиселесты» забил 7 голов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com