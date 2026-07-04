ЧМ-2026: Лионель Месси продолжает возглавлять список бомбардиров мундиаля
- 4.07.2026, 12:31
Форвард сборной Аргентины забил семь голов.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел вперед в списке бомбардиров чемпионата мира-2026, пишет «Прессбол».
Капитан «альбиселесты» забил 7 голов.
Аргентинцу дышит в спину французский нападающий Килиан Мбаппе — 6 мячей.
Форварды Эрлинг Холанд (Норвегия) и Гарри Кейн (Англия) забили по 5 голов.
Четырьмя голами отметились бразильский вингер Винисиус Жуниор, нападающие Микель Оярсабаль (Испания), Усман Дембеле (Франция) и Исмаила Сарр (Сенегал).
В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля и начнется в 19:00.
ЧМ-2026. Лионель Месси продолжает возглавлять список бомбардиров мундиаля
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел вперед в списке бомбардиров чемпионата мира-2026.Капитан «альбиселесты» забил 7 голов.