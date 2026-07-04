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В немецкой Тюрингии тысячи людей протестуют против съезда «АдГ»

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  • 4.07.2026, 13:06
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В немецкой Тюрингии тысячи людей протестуют против съезда «АдГ»

Протестующие заблокировали проход.

В немецком Эрфурте, расположенном в федеральной земле Тюрингия, тысячи людей вышли на протесты и заблокировали подъездные пути к месту проведения партийной конференции ультраправой «Альтернативы для Германии» («АдГ»).

Об этом сообщает «Европейская правда».

В субботу протестующие из профсоюзов, групп гражданского общества и левых партий собрались в центре Эрфурта, заблокировав проход к месту проведения конференции «АдГ».

Под наблюдением полиции протестующие сидели рядами, блокируя автомагистрали и дороги, ведущие к конференц-центру, где должна состояться партийная встреча.

Как сообщает Reuters со ссылкой на оценки правоохранительных органов, около 15 000 человек присоединились к демонстрациям в Эрфурте и его окрестностях.

На партийной конференции должны переизбрать сопредседателей ультраправой партии — Алису Вайдель и Тино Хрупалла. Это происходит в преддверии ключевых для партии выборов в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, которые, как надеется партия «Альтернатива для Германии», помогут ультраправым проложить путь к успеху на национальном уровне.

Ранее в немецкой полиции сообщали, что на протесты против партийного съезда «АдГ» могут прибыть около 50 000 демонстрантов.

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