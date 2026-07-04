«25 часов нет света» 1 4.07.2026, 11:50

Белгород второй раз за сутки оказался обесточен из-за ракетных ударов.

В российском Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов.

Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным «Пепла», были поражены электроподстанции «Южная», «Фрунзенская» и ПС на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на «все основные подстанции города», сообщает канал.

По его данным, Белгород «почти полностью обесточен», также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

В городе в результате ударов были повреждены «объекты инфраструктуры», из-за чего фиксируются «перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев. Несколько атакованных объектов загорелись, подтвердил он. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду. «Позор вам, администрация города! 25 часов нет света, продукты пропали в такую жару», — написал один из жителей. «Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света? Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили?» — задается вопросом другой.

По информации оперштаба региона, в Белгороде ожидаются веерные отключения электричества из-за «переподключения сетей на резервные контуры питания». «В этой связи будут наблюдаться перерывы в подаче воды, так как работа насосов зависит от наличия электричества», — заявили власти.

По данным оперштаба, помимо ракет Белгород за минувшие сутки атаковали два дрона. Одна женщина получила осколочное ранение глаза. В городе повреждения получили два многоквартирных и два частных дома, а также два коммерческих объекта, 26 автомобилей и «объекты инфраструктуры». На 10:25 4 июля «часть жителей города» оставались без электро- и водоснабжения. В пригородах Белгорода ночью военным удалось ликвидировать 18 из 27 беспилотников ВСУ. В селе Бессоновка при атаке БПЛА на автомобиль был ранен местный житель, его госпитализировали, утверждают власти.

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