закрыть
4 июля 2026, суббота, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремлевские дедушки очень любят всякий символизм и нумерологию

1
  • Алексей Копытько
  • 4.07.2026, 11:54
  • 1,308
Кремлевские дедушки очень любят всякий символизм и нумерологию
Алексей Копытько

Как сейчас выглядят основные результаты Путина и российской армии?

Поздно вечером 3 июля главком ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы взятии Константиновки. Почему сейчас? Потому что завтра юбилей в США. А кремлевские дедушки очень любят всякий символизм и нумерологию.

Плюс есть прагматичный расчет. В США на восточном побережье начинается прайм-тайм новостей, за сутки СМИ процитируют российские заявления в контексте войны, что разбавит сюжеты об очередных пораженных целях в глубине РФ. Путину срочно нужен какой-то успех.

Ситуация в Константиновке уже достаточно давно крайне тяжелая. Но, учитывая, сколько раз Герасимов «брал» Купянск, я бы даже на месте самих россиян не очень верил.

Как сейчас выглядят основные результаты Путина и российской армии?

1. Утром 3 июля россияне атаковали дронами Лозовую (Харьковская область, 80 км от ЛБС). Среди прочего, поразили жилой дом, где находилось 6 человек, в т.ч. – трое детей (10 лет, 6 лет и один годик). Случайно никто не погиб, но девочка 10 лет – в крайне тяжелом состоянии, 70% ожог кожи. Всего в Лозовой дронами были повреждены 10 домов, 2 уничтожены.

Три часа назад россияне ударили «молнией» по Золочеву, ранен 15-летний подросток и его мать. Это была 4-я атака данного населенного пункта за день. Ранее в Золочеве россияне атаковали фпв-дроном легковой автомобиль, ранена женщина (74 года) и мужчина (63 года).

В самом Харькове:

• Днем россияне атаковали фпв-дроном на оптоволокне жилую многоэтажку,

• в другом эпизоде – легковой автомобиль, 3 пострадавших.

• кроме этого, Россия атаковала в Харькове очередную АЗС.

Т.е., Харьков буднично движется из статуса прифронтового в статус фронтового города.

Однако в Сумах еще тяжелее.

Два часа назад россияне бросили КАБ на жилой район в Сумах. Уже известно о 4 убитых, среди них – 5-летняя девочка (ее мама также погибла). Уже 27 раненых, в том числе 3 детей. Число жертв вырастет. Много раненых – тяжелых, в том числе девочка-подросток. И Россия продолжает удары по городу прямо сейчас.

За несколько часов до вечерней атаки, днем россияне бросили на Сумы еще несколько КАБов, убили женщину (79 лет), 5 человек ранили.

Т.е., в Сумах за полдня – минимум 5 убитых и 30+ раненых.

Вечером 3 июля россияне в течение 2 часов наносили удары по разным районам Запорожья. Известно о 2 погибших, 21 человек ранен, среди них – двое детей.

Вчера (2 июля) в Херсонской области Россия убила 2 человек, 16 ранила. Сегодня в течение дня под ударами были и сам Херсон, и другие населенные пункты. Как минимум 1 человек (женщина 73 лет) убит, не менее 8 раненых.

Итого за полдня только в указанных регионах – 8 убитых и не менее 70 раненых. Число не окончательное. И это не ракеты – это КАБы и дроны.

Под ударами была и Черниговская область. Среди прочего, в с. Пушкари (Новгород-Северская громада), россияне ДВАЖДЫ (ночью и утром) атаковали «молниями» сельскую библиотеку.

В Харьковской, Черниговской и Сумской областях расширяется зона эвакуации.

2. Статистику по АЗС вы видите каждый день. От Сумской до Запорожской областей – россияне пытаются все выкосить. В том числе – в центральной части городов.

Меньше обобщающей информации – по ж/д. Сегодня обнародовали данные: за полгода уничтожены и повреждены порядка 200 локомотивов. Это огромное число.

3. Для баланса можете почитать мой предыдущий пост.

В него надо добавить задымление в Белгороде, очередной ТОР, который СБС выловили на Запорожье, и десятки объектов в Крыму, на в.о.т. Донецкой области.

Т.е., с нашей стороны результаты есть, они впечатляют.

Я привел статистику жертв (практически в режиме реального времени), чтоб было понимание.

Львиная доля жертв российских атак, особенно в сельской местности – это старики. Также россияне каждый день калечат и практически ежедневно убивают украинских детей. Это не преувеличение и не литературный штамп – это статистика.

Россия терроризирует стариков, женщин и детей. Умышленно.

Разговоры о какой-то чести среди российских военных уже давно неуместны, но сейчас – особенно. Потому что КАБы в жилом квартале – это максимально неизбирательное оружие, а дроны наоборот – избирательное.

Т.е., в одних случаях российские военные сознательно выбирают гражданских жертв, а в других – осознанно допускают, что среди десятков жертв бомбардировки точно будут заведомо некомбатанты.

Калькулятор войны работает в обе стороны. Я об этом несколько раз писал, но не все осознают.

Когда кто-то делает абстрактные оценки сроков и с неоправданной легкостью оперирует месяцами-годами нашей БУДУЩЕЙ стойкости, надо бы осознавать, что в Сумах и в условной Канаде время течет по-разному.

Мы считаем резервуары, цистерны и бензовозы. А россияне ежедневно подсчитывают АЗС, подвижной состав ж/д, жилые дома, медучреждения, машины скорой помощи, магазины и склады торговых сетей и – главное – убитых в тылу людей.

У Украины нет времени ждать. Не только восток и юг, но и часть севера буквально горит. Наглядные успехи Сил обороны Украины в глубине РФ не должны быть оправданием промедления и бюрократической возни в принятии решений.

Европа и США досмотрят футбол и уйдут в отпуск до сентября. А россияне не уйдут.

У наших партнеров есть еще недели три, чтобы август не выпал и были запущены процессы, которые сдержат волну беженцев.

Алексей Копытько, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский