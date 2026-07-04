Кремлевские дедушки очень любят всякий символизм и нумерологию 1 Алексей Копытько

4.07.2026, 11:54

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Алексей Копытько

Как сейчас выглядят основные результаты Путина и российской армии?

Поздно вечером 3 июля главком ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы взятии Константиновки. Почему сейчас? Потому что завтра юбилей в США. А кремлевские дедушки очень любят всякий символизм и нумерологию.

Плюс есть прагматичный расчет. В США на восточном побережье начинается прайм-тайм новостей, за сутки СМИ процитируют российские заявления в контексте войны, что разбавит сюжеты об очередных пораженных целях в глубине РФ. Путину срочно нужен какой-то успех.

Ситуация в Константиновке уже достаточно давно крайне тяжелая. Но, учитывая, сколько раз Герасимов «брал» Купянск, я бы даже на месте самих россиян не очень верил.

Как сейчас выглядят основные результаты Путина и российской армии?

1. Утром 3 июля россияне атаковали дронами Лозовую (Харьковская область, 80 км от ЛБС). Среди прочего, поразили жилой дом, где находилось 6 человек, в т.ч. – трое детей (10 лет, 6 лет и один годик). Случайно никто не погиб, но девочка 10 лет – в крайне тяжелом состоянии, 70% ожог кожи. Всего в Лозовой дронами были повреждены 10 домов, 2 уничтожены.

Три часа назад россияне ударили «молнией» по Золочеву, ранен 15-летний подросток и его мать. Это была 4-я атака данного населенного пункта за день. Ранее в Золочеве россияне атаковали фпв-дроном легковой автомобиль, ранена женщина (74 года) и мужчина (63 года).

В самом Харькове:

• Днем россияне атаковали фпв-дроном на оптоволокне жилую многоэтажку,

• в другом эпизоде – легковой автомобиль, 3 пострадавших.

• кроме этого, Россия атаковала в Харькове очередную АЗС.

Т.е., Харьков буднично движется из статуса прифронтового в статус фронтового города.

Однако в Сумах еще тяжелее.

Два часа назад россияне бросили КАБ на жилой район в Сумах. Уже известно о 4 убитых, среди них – 5-летняя девочка (ее мама также погибла). Уже 27 раненых, в том числе 3 детей. Число жертв вырастет. Много раненых – тяжелых, в том числе девочка-подросток. И Россия продолжает удары по городу прямо сейчас.

За несколько часов до вечерней атаки, днем россияне бросили на Сумы еще несколько КАБов, убили женщину (79 лет), 5 человек ранили.

Т.е., в Сумах за полдня – минимум 5 убитых и 30+ раненых.

Вечером 3 июля россияне в течение 2 часов наносили удары по разным районам Запорожья. Известно о 2 погибших, 21 человек ранен, среди них – двое детей.

Вчера (2 июля) в Херсонской области Россия убила 2 человек, 16 ранила. Сегодня в течение дня под ударами были и сам Херсон, и другие населенные пункты. Как минимум 1 человек (женщина 73 лет) убит, не менее 8 раненых.

Итого за полдня только в указанных регионах – 8 убитых и не менее 70 раненых. Число не окончательное. И это не ракеты – это КАБы и дроны.

Под ударами была и Черниговская область. Среди прочего, в с. Пушкари (Новгород-Северская громада), россияне ДВАЖДЫ (ночью и утром) атаковали «молниями» сельскую библиотеку.

В Харьковской, Черниговской и Сумской областях расширяется зона эвакуации.

2. Статистику по АЗС вы видите каждый день. От Сумской до Запорожской областей – россияне пытаются все выкосить. В том числе – в центральной части городов.

Меньше обобщающей информации – по ж/д. Сегодня обнародовали данные: за полгода уничтожены и повреждены порядка 200 локомотивов. Это огромное число.

3. Для баланса можете почитать мой предыдущий пост.

В него надо добавить задымление в Белгороде, очередной ТОР, который СБС выловили на Запорожье, и десятки объектов в Крыму, на в.о.т. Донецкой области.

Т.е., с нашей стороны результаты есть, они впечатляют.

Я привел статистику жертв (практически в режиме реального времени), чтоб было понимание.

Львиная доля жертв российских атак, особенно в сельской местности – это старики. Также россияне каждый день калечат и практически ежедневно убивают украинских детей. Это не преувеличение и не литературный штамп – это статистика.

Россия терроризирует стариков, женщин и детей. Умышленно.

Разговоры о какой-то чести среди российских военных уже давно неуместны, но сейчас – особенно. Потому что КАБы в жилом квартале – это максимально неизбирательное оружие, а дроны наоборот – избирательное.

Т.е., в одних случаях российские военные сознательно выбирают гражданских жертв, а в других – осознанно допускают, что среди десятков жертв бомбардировки точно будут заведомо некомбатанты.

Калькулятор войны работает в обе стороны. Я об этом несколько раз писал, но не все осознают.

Когда кто-то делает абстрактные оценки сроков и с неоправданной легкостью оперирует месяцами-годами нашей БУДУЩЕЙ стойкости, надо бы осознавать, что в Сумах и в условной Канаде время течет по-разному.

Мы считаем резервуары, цистерны и бензовозы. А россияне ежедневно подсчитывают АЗС, подвижной состав ж/д, жилые дома, медучреждения, машины скорой помощи, магазины и склады торговых сетей и – главное – убитых в тылу людей.

У Украины нет времени ждать. Не только восток и юг, но и часть севера буквально горит. Наглядные успехи Сил обороны Украины в глубине РФ не должны быть оправданием промедления и бюрократической возни в принятии решений.

Европа и США досмотрят футбол и уйдут в отпуск до сентября. А россияне не уйдут.

У наших партнеров есть еще недели три, чтобы август не выпал и были запущены процессы, которые сдержат волну беженцев.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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