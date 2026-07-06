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Ученые раскрыли общий секрет долгожителей

  • 6.07.2026, 22:17
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Ученые раскрыли общий секрет долгожителей

Кровь людей старше 100 лет содержит необычный набор молекул.

Ученые Бостонского университета обнаружили, что кровь людей старше 100 лет содержит необычный набор молекул — он не просто отличается от крови обычных пожилых людей, но предсказывает долголетие еще до того, как человек перешагнул вековой рубеж. Исследование опубликовано в журнале GeroScience.

Работа выполнена в рамках New England Centenarian Study — одного из крупнейших в мире долгосрочных исследований долгожителей, которым руководит доктор медицины Томас Перлс.В анализ вошли 213 человек: 70 столетних и долгожителей, их биологические дети и группа сравнения того же возраста без семейной истории экстремального долголетия.

Исследователи измерили уровни около 1495 метаболитов крови — небольших молекул, которые образуются в процессе обмена веществ. Метаболомика, то есть массовый анализ таких молекул, позволяет получить «мгновенный снимок» биохимического состояния организма.

Ключевым отличием крови долгожителей оказался высокий уровень желчных кислот — веществ, которые вырабатываются печенью и участвуют в переваривании жиров, а также регулируют воспаление, иммунитет и кишечный микробиом. У столетних сохранялся как первичный (синтезируемый печенью), так и вторичный (производимый кишечными бактериями) пул желчных кислот — тогда как у обычных пожилых он снижен.

Второй маркер — сохраненный стероидный профиль: набор гормонов и их производных, включая предшественники половых гормонов. У большинства людей эти показатели резко падают после 70 лет; у долгожителей они оставались на относительно высоком уровне.

На основе полученных данных авторы создали ML-модель, оценивающую биологический возраст по метаболомному профилю. «Метаболомные часы» позволяют отличить биологически молодого 80-летнего от биологически старого — и, возможно, предскажут, кто доживет до ста.

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