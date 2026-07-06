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Масштабный блэкаут произошел на Кубе

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  • 6.07.2026, 21:38
  • 1,278
Масштабный блэкаут произошел на Кубе
ФОТО: REUTERS/NORLYS PEREZ

Около 10 млн человек оказались без света.

Национальная энергосеть Кубы вышла из строя 6 июля, сообщил кубинский оператор UNE, который расследует причины общенационального отключения. Около 10 млн человек остались без света, сообщает Reuters.

«Происходит полное отключение национальной электросетевой системы. Причины расследуются. Будем продолжать информировать по этому поводу», — говорится в сообщении UNE в соцсети Х.

Как пишет Reuters, Куба месяцами страдает от многочасовых, а в последнее время и многодневных отключений электричества из-за изношенной сети и нефтяной блокады США, перекрывшей поставки топлива.

Полный коллапс энергосистемы 6 июля привел к тому, что обесточено две трети страны, он стал новым ударом для уставших от веерных отключений кубинцев, отмечает Reuters.

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