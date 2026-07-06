Машина губернатора Вологодской области РФ встала на трассе без бензина 1 6.07.2026, 22:28

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Георгий Филимонов

За час до этого он призывал людей не запасаться топливом.

Автомобиль губернатора Вологодской области Георгия Филимонова остановился на скоростном обходе Вологды из-за опустевшего бензобака. Об этом сам глава региона сообщил в телеграм-канале.

«Остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле», — сказал он.

После этого глава региона пересел из служебной машины в автомобиль, водитель которого согласился его подвезти. Произошедшее Филимонов связал с ситуацией на топливном рынке области.

Отметим, примерно за час до происшествия Филимонов призвал жителей области не закупать топливо впрок.

Он сообщил, что для физических лиц в области временно действуют частичные ограничения на продажу бензина, поскольку объемы поставок остались прежними, а спрос почти удвоился.

«Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива и не поддаваться ажиотажу. Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам», — отметил губернатор.

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