Машина губернатора Вологодской области РФ встала на трассе без бензина

Машина губернатора Вологодской области РФ встала на трассе без бензина1
- 6.07.2026, 22:28
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За час до этого он призывал людей не запасаться топливом.
Автомобиль губернатора Вологодской области Георгия Филимонова остановился на скоростном обходе Вологды из-за опустевшего бензобака. Об этом сам глава региона сообщил в телеграм-канале.
«Остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле», — сказал он.
После этого глава региона пересел из служебной машины в автомобиль, водитель которого согласился его подвезти. Произошедшее Филимонов связал с ситуацией на топливном рынке области.
Отметим, примерно за час до происшествия Филимонов призвал жителей области не закупать топливо впрок.
Он сообщил, что для физических лиц в области временно действуют частичные ограничения на продажу бензина, поскольку объемы поставок остались прежними, а спрос почти удвоился.
«Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива и не поддаваться ажиотажу. Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам», — отметил губернатор.