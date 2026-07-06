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Машина губернатора Вологодской области РФ встала на трассе без бензина

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  • 6.07.2026, 22:28
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Машина губернатора Вологодской области РФ встала на трассе без бензина
Георгий Филимонов

За час до этого он призывал людей не запасаться топливом.

Автомобиль губернатора Вологодской области Георгия Филимонова остановился на скоростном обходе Вологды из-за опустевшего бензобака. Об этом сам глава региона сообщил в телеграм-канале.

«Остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле», — сказал он.

После этого глава региона пересел из служебной машины в автомобиль, водитель которого согласился его подвезти. Произошедшее Филимонов связал с ситуацией на топливном рынке области.

Отметим, примерно за час до происшествия Филимонов призвал жителей области не закупать топливо впрок.

Он сообщил, что для физических лиц в области временно действуют частичные ограничения на продажу бензина, поскольку объемы поставок остались прежними, а спрос почти удвоился.

«Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива и не поддаваться ажиотажу. Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам», — отметил губернатор.

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