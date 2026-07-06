закрыть
6 июля 2026, понедельник, 22:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По Полоцку и Новополоцку прошел торнадо

  • 6.07.2026, 21:53
  • 1,420
По Полоцку и Новополоцку прошел торнадо

Видео.

По Полоцку и Новополоцку 6 июля прошел торнадо. Об этом сообщил телеграм-канал «Метеовайб».

В Полоцке местные жители торнадо заметили около 17.20.

Также он прошел в районе деревни Экимань-1.

Видели торнадо и в Новополоцке.

«Посмотрев данное видео, снятое в Новополоцке, можно смело утверждать, что перед нами торнадоопасная суперъячейка. Отчетливо видны мезоциклон и облако-воронка, которая, скорее всего, коснулась земли. Его образование связано с близостью центра слабовыраженного высотного циклона. Циклонически обусловленная завихренность крупного масштаба передалась на мезомасштаб», — подписал видео «Метеовайб».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский