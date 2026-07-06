По Полоцку и Новополоцку прошел торнадо
- 6.07.2026, 21:53
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Видео.
По Полоцку и Новополоцку 6 июля прошел торнадо. Об этом сообщил телеграм-канал «Метеовайб».
В Полоцке местные жители торнадо заметили около 17.20.
Также он прошел в районе деревни Экимань-1.
Видели торнадо и в Новополоцке.
«Посмотрев данное видео, снятое в Новополоцке, можно смело утверждать, что перед нами торнадоопасная суперъячейка. Отчетливо видны мезоциклон и облако-воронка, которая, скорее всего, коснулась земли. Его образование связано с близостью центра слабовыраженного высотного циклона. Циклонически обусловленная завихренность крупного масштаба передалась на мезомасштаб», — подписал видео «Метеовайб».