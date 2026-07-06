Польша рассекретила военную помощь Украине
- 6.07.2026, 23:32
Более 90% помощи Варшава передала в 2022–2023 годах.
Министерство обороны Польши обнародовало данные о военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Ее общая стоимость составляет 16,45 млрд злотых (около 3,87 млрд евро. – Ред.). Об этом сообщили на официальном сайте ведомства по итогам пресс-конференции министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.
Польша объяснила, почему военная помощь Украине отвечает ее национальным интересам, и фактически подтвердила, что не будет сворачивать военную поддержку Украины, несмотря на внутренние политические дискуссии и критику.
В течение 2024–2026 годов Польша передала Украине помощь на сумму 1,55 млрд злотых (365 млн евро. – Ред.), что составляет 9,4% от общего объема.
Косиняк-Камыш сообщил, что военная помощь Польши Украине осуществляется по трем основным направлениям:
– передача военного оборудования и вооружения
– подготовка украинских военных, прежде всего в рамках европейской миссии
– создание логистического хаба на базе аэропорта Жешув-Ясенка, через который осуществляется транспортировка военного оборудования и гуманитарной помощи. В это направление входит обеспечение безопасности железнодорожных и автомобильных маршрутов, а также охрана техники, передаваемой Украине.
Польша передала Украине танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-2, реактивные пусковые установки, а также танковые, артиллерийские и минометные боеприпасы.
Отдельно министр подтвердил передачу Украине ракет для систем Patriot. По его словам, решение было принято после консультаций с НАТО, а переданный объем ракет не повлиял на возможности польской противовоздушной обороны.
Вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 остается открытым. По словам министра, Киев подтвердил заинтересованность в самолетах и предложил взамен передать Польше беспилотники в течение ближайших двух лет.
Каждое решение о передаче оружия Украине принималось только после оценки Генерального штаба Войска Польского, чтобы не ослабить обороноспособность страны.
«Линия безопасности Польши проходит сегодня на украинско-российском фронте. Чем больше российских ракет будет сбито, чем больше российских дронов будет уничтожено, тем безопаснее будет Польша», – заявил Косиняк-Камыш.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских политиков не использовать тему военной помощи Украине во внутриполитической борьбе. По его словам, поддержка Киева напрямую влияет на безопасность самой Польши.