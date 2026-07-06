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Reuters: ОАЭ рекордно нарастили добычу нефти после выхода из ОПЕК

  • 6.07.2026, 23:19
Reuters: ОАЭ рекордно нарастили добычу нефти после выхода из ОПЕК

Цены на нефть продолжат снижаться.

Объемы добычи нефти ОАЭ по итогам июня превысили 3,8 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК — отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели.

По данным Reuters, в июне этого года ОАЭ приблизились к результатам апреля 2020 года. Нефтяники в Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Ормузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 2026 года ОАЭ добывали 3,64 млн баррелей в сутки.

ОАЭ вышли из ОПЕК в начале мая. По словам министра энергетики страны Сухейля аль-Мазруи, решение приняли из-за закрытия Ормузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти.

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