Зеленский: Битва в воздухе решит исход войны с Россией 10 6.07.2026, 20:57

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины анонсировал налеты с тысячей дронов на Москву и переезд Путина за Урал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны России против Украины сместилась с суши и моря в воздух, утверждая, что именно «битва в небе» определит исход конфликта.

В интервью Financial Times в понедельник президент Украины заявил, что его стране уже удалось лишить Россию победы на поле боя и вытеснить ее флот из большей части западного Черного моря, оставив воздушное пространство в качестве определяющего театра военных действий.

«В этом противостоянии куда меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы вышли на воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны. <…> Когда фронт в значительной степени статичен, а противник не может свободно действовать на море, остается только воздух», — отметил он.

По словам Зеленского, способность Украины производить и развертывать беспилотники большой дальности изменила ход конфликта, позволив Киеву наносить удары по военным и энергетическим объектам во все более отдаленных районах России, ослабляя тем самым военную машину Москвы.

Однако у Украины, по словам Зеленского, есть критически важная уязвимость, которая еще может определить исход войны: «Остается лишь одна неизвестная. К сожалению, это оборона против баллистических ракет. Это главная слабость [Украины] в этом уравнении».

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