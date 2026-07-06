Reuters: Российские банки оказались на грани «взрывного» кризиса 6.07.2026, 20:27

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Ситуация с кредитами может спровоцировать экономический шок.

Кредитные учреждения России несут большую часть бремени военной экономики РФ. На фоне новых санкций от ЕС эксперты прогнозируют «взрывной банковский кризис».

Об этом пишет Reuters.

Двухстраничный документ для информирования европейских чиновников о состоянии банков России раскрывает их уязвимость перед дальнейшими ограничениями со стороны Запада.

Российские банки в основном выдержали санкции, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Но ухудшение кредитного состояния и растущая задолженность домохозяйств создают "взрывной" риск.

Министерство экономики РФ снизило свой прогноз роста валового внутреннего продукта до 0,4% в 2026 году с ранее прогнозируемых 1,3% и до 1,4% в 2027 году с 2,8%.

В разведывательном докладе говорится, что банки вынуждены предоставлять субсидированные кредиты оборонным компаниям, покупателям жилья и другим категориям заемщиков.

Государственные программы кредитования, реструктуризация кредитов и государственная поддержка маскируют уязвимость банков.

«Ситуация создает иллюзию динамической экономики, которая действительно скрывает взрывоопасную ситуацию, которую может спровоцировать экономический шок, например, амбициозный пакет санкций против банков», - говорится в отчете.

Кредитование привело к увеличению объема ссуд, которые могут никогда не быть погашены.

Согласно отчету, 10% корпоративных кредитов сомнительны.

Также в 2025 году более 500000 россиян объявили о банкротстве, что почти на треть больше, чем в предыдущем году. А государственные программы побудили более 13 миллионов россиян одновременно взять как минимум три кредита.

Европейские дипломаты сейчас думают о возможности целенаправленной борьбы с банками и криптовалютными сетями России.

Также санкции будут направлены на:

производство беспилотников,

нефтетрейдеров,

нефтеперерабатывающие компании.

Это прибавит в список санкций десятки физических и юридических лиц, включая почти 90 банков. В результате количество кредитных учреждений, попавших в черный список, превысит 100 - более половины всех банков страны, имеющих международные связи.

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