Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области РФ 1 6.07.2026, 20:03

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Война возвращается в Россию.

В Новосибирской области объявлена беспилотная опасность, сообщила региональная РСЧС.

«Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Жителей призвали по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовали направиться в ближайшее укрытие.

Ранее в регионе не объявляли режим угрозы БПЛА.

Позже Росавиация сообщила о введении в аэропорту Новосибирска (Толмачево) ограничений на прием и выпуск самолетов.

В Омской области 6 июля также объявляли беспилотную опасность: в регионе включали сирены, а аэропорт временно ограничивал прием и выпуск самолетов. Позднее власти сообщили, что над областью впервые сбили БПЛА, несколько беспилотников достигли северного промышленного узла Омска.

Днем 6 июля режим угрозы БПЛА также вводили в Ямало-Ненецком автономном округе.

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