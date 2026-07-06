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Пять стран НАТО договорились о массовой закупке морских мин

  • 6.07.2026, 19:34
Пять стран НАТО договорились о массовой закупке морских мин

Для блокирования российских кораблей в случае войны.

Финляндия, Германия, Дания, Литва и Норвегия в ближайшее время начнут получать систему морского минирования Blocker от финского производителя взрывчатых веществ Forcit. Поставки, которые оцениваются в «сотни миллионов евро», будут осуществляться в рамках инициативы по сотрудничеству в области морских мин (Naval Mines Cooperation, NMS), возглавляемой Финляндией, сообщают Вооруженные силы страны. Силы обороны республики уже подписала с Forcit рамочное соглашение о поставках систем этим пяти странам НАТО. Цель сотрудничества — «укрепление морской обороны союзников», подчеркивают финские власти.

Морские мины могут использоваться в акватории Балтийского моря, где порты служат ключевыми узлами мобильности войск и доставки грузов во время военных кризисов, заявил Bloomberg гендиректор Forcit Йоаким Вестерлунд. По его словам, война в Украине показала значимость средств для блокирования стратегических зон, что повысило интерес к такому типу вооружений. Blocker представляет собой «умную» неконтактную мину, устанавливаемую на морском дне, мощностью более 1000 кг в тротиловом эквиваленте. Система способна классифицировать проходящие корабли и может быть запрограммирована на поражение только заданных целей, что позволяет пропускать дружественные и нейтральные суда.

Это достигается, согласно открытым данным, с помощью встроенного модуля обнаружения целей на базе «многоканальных сенсорных технологий». Все эти приборы могут быть задействованы «в свободно программируемых алгоритмах обнаружения и подрыва, что обеспечивает высокую устойчивость к средствам противоминного противодействия [тралению]», отмечают разработчики.

Европейские члены НАТО закупают морские мины с целью наращивания военного потенциала на фоне растущей угрозы со стороны России, отмечает Bloomberg. В Силах обороны Финляндии в свою очередь подчеркнули, что программа NMS «поддерживает безопасность [в акватории] Балтийского моря и коллективную оборону союзников в условиях возросшей важности наблюдения за морскими районами и морской обороны», а условия как в Балтийском, так и в Северном морях хорошо подходят для установки таких снарядов.

NMS основано на Декларации о намерениях, подписанной в июле 2024 года и одобренной многими странами северной Европы. Она также предполагает сотрудничество в области логистики, обучения, обмена информацией и разработки вооружений.

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