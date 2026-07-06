Лукашенко уволил главного следователя Минской области 1 6.07.2026, 19:15

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Под его руководством было отказано в возбуждении уголовного дела по факту смерти протестующего Александра Вихора.

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Сергея Удовикова с должности начальника управления Следственного комитета по Минской области.

Сергея Удовикова уволили со службы в Следственном комитете с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Сделали это «в связи с соглашением сторон» — довольно необычная формулировка, когда речь идет об отставках высокопоставленных силовиков.

Перед тем, как в апреле 2024 года стать руководителем управления Следственного комитета по Минской области, Сергей Удовиков руководил аналогичным управлением по Гомельской области.

Именно во время его руководства структурой проходила проверка по факту смерти 11 августа 2020 года, во время послевыборных протестов жителя Гомеля Александра Вихора.

В возбуждении уголовного дела по факту смерти Вихора тогда было отказано. Сергей Удовиков тогда заявил, что смерть протестующего якобы не носила криминального характера. По его словам, силовики применили физическую силу «обоснованно», а причиной смерти стало внезапное обострение заболевания сердечно-сосудистой системы. Переломы ребер и грудины, как утверждал Удовиков, возникли якобы в результате проведения реанимационных мероприятий.

Напомним, 25‑летнего Александра Вихора задержали вечером 9 августа на улице Советской в Гомеле, по словам родных, он ехал к своей девушке. Семья искала сына три дня: звонили и ходили в РОВД, дежурили до ночи у СИЗО и ИВС. И только когда 12 августа родные приехали в милицию писать заявление об исчезновении человека, стало известно: Саши нет в живых еще с 11 августа.

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