Страны НАТО увеличили траты на оборону 1 26.03.2026, 23:40

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Почти на 20%.

Европейские союзники США по НАТО, а также Канада, за 2025 год увеличили траты на оборону на 19,6% в сравнении с показателем 2024-го. Это следует из ежегодного отчета генсека Марка Рютте, опубликованного, в четверг, 26 марта, на сайте военного альянса.

В документе указано, что все 32 страны НАТО потратили на оборону в прошлом году 2% и более от своего ВВП. При этом семь из них - Польша, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Норвегия и США - выделили на эту сферу более 3% ВВП. А расходы первых трех стран превысили уровень в 3,5%, достижение которого всеми странами-участницами альянса запланировано на 2035 год.

Траты Германии на оборону в 2025-м составили 2,39% от ВВП. При этом по сумме средств вклад страны уступает только США: из 1,63 трлн долларов, потраченных НАТО на оборону в прошлом году, 980 млрд пришлось на Вашингтон, более 120 млрд - на Берлин. В целом общий вклад всех стран, кроме США, составил рекордные 574 млн долларов.

В июне 2025 года страны НАТО пришли к соглашению о том, что к 2035 году расходы на оборону должны быть доведены до уровня в 5% от их ВВП. Причем 3,5% должны приходиться на классические оборонные нужды, еще 1,5% ВВП планируется инвестировать в борьбу с терроризмом и в развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях.

По оценкам аналитиков, странам Европы, состоящим в НАТО, к 2035 году нужно довести объем прямых инвестиций в оборону до почти 2,2 трлн евро (2,54 трлн долларов). Только такая сумма поможет достичь заданных целей по перевооружению и компенсировать возможное прекращение поставок американских систем.

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