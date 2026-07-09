Минская пенсионерка оставила в траве свои сбережения 2 9.07.2026, 14:14

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Женщине позвонили якобы сотрудники «Водоканала».

В Минске пенсионерка собрала свои сбережения и оставила их в траве. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась 73-летняя жительница Минска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили якобы сотрудники «Водоканала», сказав про необходимость замены счетчиков. После того, как она продиктовала код из смс-сообщения, ей поступил звонок от лжеправоохранителей.

Звонившие убедили пенсионерку в использовании ее данных мошенниками, которые якобы открыли на имя женщины счет для незаконных переводов. Под предлогом «декларирования доходов» аферисты попросили показать сбережения по видеосвязи, а потом потребовали передать деньги.

«По указанию мошенников пенсионерка приехала по указанному адресу и оставила деньги в траве - якобы для соблюдения конфиденциальности», - рассказали в милиции.

Когда мошенники начали требовать снять деньги с банковских счетов, минчанка поняла, что стала жертвой обмана.

Сотрудниками милиции был установлен курьер, которым оказался 21-летний студент, попавший под влияние аферистов. По указанию куратора, он несколько раз забирал деньги по адресам в Минске и Минском районе. Часть средств фигурант успел вывезти за границу. Заведено уголовное дело.

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