Минская пенсионерка оставила в траве свои сбережения

Минская пенсионерка оставила в траве свои сбережения2
- 9.07.2026, 14:14
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Женщине позвонили якобы сотрудники «Водоканала».
В Минске пенсионерка собрала свои сбережения и оставила их в траве. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 73-летняя жительница Минска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили якобы сотрудники «Водоканала», сказав про необходимость замены счетчиков. После того, как она продиктовала код из смс-сообщения, ей поступил звонок от лжеправоохранителей.
Звонившие убедили пенсионерку в использовании ее данных мошенниками, которые якобы открыли на имя женщины счет для незаконных переводов. Под предлогом «декларирования доходов» аферисты попросили показать сбережения по видеосвязи, а потом потребовали передать деньги.
«По указанию мошенников пенсионерка приехала по указанному адресу и оставила деньги в траве - якобы для соблюдения конфиденциальности», - рассказали в милиции.
Когда мошенники начали требовать снять деньги с банковских счетов, минчанка поняла, что стала жертвой обмана.
Сотрудниками милиции был установлен курьер, которым оказался 21-летний студент, попавший под влияние аферистов. По указанию куратора, он несколько раз забирал деньги по адресам в Минске и Минском районе. Часть средств фигурант успел вывезти за границу. Заведено уголовное дело.