Зеленский обсудил с Келогом закупку антибаллистики
- 22.08.2026, 17:12
- 1,562
Экс-представитель Трампа по вопросам Украины посетил Киев.
Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог после поездки в Одессу прибыл в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства обсудил с ним, в частности, поставки ракет для противовоздушной обороны страны. Об этом Зеленский рассказал в соцсетях.
Накануне Келлог посетил Одесский морской торговый порт.
По словам Зеленского, в Киев Келлог приехал для участия во Всеукраинском форуме ветеранов.
I met with @generalkellogg, who came from Odesa to Kyiv to take part in our Veterans Forum. Thank you for this respect for the Ukrainian warriors who defend Ukraine and the entire Euro-Atlantic space every day under extraordinarily difficult conditions. We discussed the… pic.twitter.com/McVxUtnzvB— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2026
С бывшим спецпредставителем Трампа президент Украины обсудил усиление российских ударов по инфраструктуре и гражданскому населению.
«Главный приоритет в обороне – это, конечно, противоракетная защита. Я проинформировал генерала о нашей работе с европейцами по созданию противоракетной системы, но для того, чтобы пережить эту зиму, поставки перехватчиков для Patriot незаменимы», – написал Зеленский.
По его словам, Украина готова их купить, и любые усилия в этом направлении важны.