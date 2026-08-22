Зеленский обсудил с Келогом закупку антибаллистики 22.08.2026, 17:12

1,562

Фото: Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський / X

Экс-представитель Трампа по вопросам Украины посетил Киев.

Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог после поездки в Одессу прибыл в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства обсудил с ним, в частности, поставки ракет для противовоздушной обороны страны. Об этом Зеленский рассказал в соцсетях.

Накануне Келлог посетил Одесский морской торговый порт.

По словам Зеленского, в Киев Келлог приехал для участия во Всеукраинском форуме ветеранов.

I met with @generalkellogg, who came from Odesa to Kyiv to take part in our Veterans Forum. Thank you for this respect for the Ukrainian warriors who defend Ukraine and the entire Euro-Atlantic space every day under extraordinarily difficult conditions. We discussed the… pic.twitter.com/McVxUtnzvB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2026

С бывшим спецпредставителем Трампа президент Украины обсудил усиление российских ударов по инфраструктуре и гражданскому населению.

«Главный приоритет в обороне – это, конечно, противоракетная защита. Я проинформировал генерала о нашей работе с европейцами по созданию противоракетной системы, но для того, чтобы пережить эту зиму, поставки перехватчиков для Patriot незаменимы», – написал Зеленский.

По его словам, Украина готова их купить, и любые усилия в этом направлении важны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com