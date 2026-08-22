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Зеленский обсудил с Келогом закупку антибаллистики

  • 22.08.2026, 17:12
  • 1,562
Зеленский обсудил с Келогом закупку антибаллистики
Фото: Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський / X

Экс-представитель Трампа по вопросам Украины посетил Киев.

Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог после поездки в Одессу прибыл в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства обсудил с ним, в частности, поставки ракет для противовоздушной обороны страны. Об этом Зеленский рассказал в соцсетях.

Накануне Келлог посетил Одесский морской торговый порт.

По словам Зеленского, в Киев Келлог приехал для участия во Всеукраинском форуме ветеранов.

С бывшим спецпредставителем Трампа президент Украины обсудил усиление российских ударов по инфраструктуре и гражданскому населению.

«Главный приоритет в обороне – это, конечно, противоракетная защита. Я проинформировал генерала о нашей работе с европейцами по созданию противоракетной системы, но для того, чтобы пережить эту зиму, поставки перехватчиков для Patriot незаменимы», – написал Зеленский.

По его словам, Украина готова их купить, и любые усилия в этом направлении важны.

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