Китайский робот побил мировой рекорд Усэйна Болта

Китайский робот побил мировой рекорд Усэйна Болта6
- 22.08.2026, 17:22
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Он пробежал стометровку за 9,32 секунды.
Разработанный китайской компанией Honor робот-гуманоид Lightning («Молния») пробежал стометровку за 9,32 секунды, побив этим мировой рекорд в беге на 100 метров, который держался много лет. Об этом сообщает китайский портал Sina.
Уточняется, что пробег прошел в рамках открытой подготовительной фазы Вторых Всемирных игр роботов.
После того, как робот Lightning преодолел стометровку, окончательное время, зафиксированное системой, составило 9,32 секунды, при максимальной скорости 14,5 м/с во время спринта.
Таким образом, китайская разработка превзошла историческое достижение ямайского бегуна Усэйна Болта, который пробежал аналогичную дистанцию за 9,58 секунды 16 августа 2009 года на чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине.