Трамп объяснил, почему пошлины перестали быть его первым любимым словом

Трамп объяснил, почему пошлины перестали быть его первым любимым словом8
- 22.08.2026, 20:10
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Президент США опустил это слово с первого на пятое место.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что опустил слово «пошлины» с первого на пятое место в списке любимых слов после критики со стороны СМИ, выступая на митинге в Миртл-Бич (Южная Каролина) 21 августа. Видео выступления опубликовано на YouTube.
«Я люблю пошлины, я люблю это слово, они сделали нас чертовски богатыми. <...> Но фейковые СМИ набросились на меня. Они сказали: «Пошлины — его любимое слово. А как же Бог? Как же религия? Как же его жена и дети? Как же семья? «Так что я поставил пошлины на пятое место любимых [слов], и теперь у меня нет проблем со СМИ», — сказал он.