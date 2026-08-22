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Трамп объяснил, почему пошлины перестали быть его первым любимым словом

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  • 22.08.2026, 20:10
  • 2,492
Трамп объяснил, почему пошлины перестали быть его первым любимым словом

Президент США опустил это слово с первого на пятое место.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что опустил слово «пошлины» с первого на пятое место в списке любимых слов после критики со стороны СМИ, выступая на митинге в Миртл-Бич (Южная Каролина) 21 августа. Видео выступления опубликовано на YouTube.

«Я люблю пошлины, я люблю это слово, они сделали нас чертовски богатыми. <...> Но фейковые СМИ набросились на меня. Они сказали: «Пошлины — его любимое слово. А как же Бог? Как же религия? Как же его жена и дети? Как же семья? «Так что я поставил пошлины на пятое место любимых [слов], и теперь у меня нет проблем со СМИ», — сказал он.

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