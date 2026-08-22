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Александр Глеб: «Барселона» вновь является фаворитом на чемпионство

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  • 22.08.2026, 20:52
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Александр Глеб: «Барселона» вновь является фаворитом на чемпионство

Белорусский экс-футболист каталонского клуба сделал прогноз на стартовавший сезон Ла Лиги.

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб в интервью изданию «Евро-Футбол» высказался о шансах каталонской команды завоевать чемпионство в Ла Лиге второй сезон подряд.

«В «Барселоне» голы приходят за счет комбинаций, удержаний мяча и за счет индивидуальных игроков. Было бы классно, если бы до начало сезона подписали топ-форварда, но это не станет большой проблемой. «Барселона» вновь является фаворитом на чемпионство.

С «Реалом» будет интересное противостояние против Моуриньо. Болельщики будут прикованы «эль класико». Будет сумасшедшая борьба и накал», — заявил Глеб.

Завтра, 23 августа, «Барселона» на выезде сыграет против «Эльче» в матче второго тура чемпионата Испании.

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