закрыть
4 декабря 2025, четверг, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На чем держится логика Путина?

1
  • 4.12.2025, 16:33
  • 2,432
На чем держится логика Путина?
Вадим Денисенко

И в чем ее минусы.

В течение последнего месяца явно заметно, что Путин находится в эйфории, соразмерной эйфории января – февраля 2025-го, когда он все поставил на летнее наступление.

Вершиной этой эйфории стало двухчасовое опоздание к Уиткоффу и Кушнеру. Но давайте обо всем по порядку.

Начать, вероятно, нужно с того, что подтвердилась моя гипотеза: США действительно изменили стратегию переговоров. Логика теперь следующая: в Вашингтоне полагают, что нужно проговорить все вопросы, кроме территорий. А потом, в финале, можно давить на нас территориями. В Кремле это трактуют не только как затягивание времени, но и как возможность отделить переговоры по Украине от экономических переговоров США – Китай.

Но вернемся к Путину и изменению его психологического состояния. Его уверенность (логическая часть) держится на четырех китах:

– Украина не получит денег от ЕС под репарационный кредит, а уже в марте у нас начнутся существенные финансовые проблемы, которые будут резко усугублять управленческий и политический кризис.

– Путин понял: США не могут обрушить российскую экономику. А войдя в диалог с Москвой, они только усугубляют возможности для этого обвала.

– Китай пока не будет спешить с украинским вопросом. Китай играет в длинную, где нужна слабая Россия, которая не выиграет в этой войне и не станет частью игры США. Думаю, по этому поводу и приезжал Ван И в Москву.

– Ситуация на фронте.

Это все создает у Путина иллюзию того, что еще немного – и он всех переиграет и вернется в большую геополитику. Ситуация сводится к формуле: он слаб, но вокруг него еще большие слабаки.

Главных минусов этой игры, по-моему, два:

– Путин мыслит очень короткими временными промежутками – три – шесть месяцев (летнее наступление, зимнее наступление, если точнее).

– Он явно не учитывает фактор Китая, который еще не начал игру.

Есть еще третий – в России с середины 2027 года начнется реальный экономический кризис (не рецессия, а кризис, что бы там нам не рассказывали Иноземцев и Алексашенко). Но это выходит за рамки временных планов Путина. И Украины тоже.

Вадим Денисенко, gordonua.com

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун