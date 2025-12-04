На чем держится логика Путина?1
И в чем ее минусы.
В течение последнего месяца явно заметно, что Путин находится в эйфории, соразмерной эйфории января – февраля 2025-го, когда он все поставил на летнее наступление.
Вершиной этой эйфории стало двухчасовое опоздание к Уиткоффу и Кушнеру. Но давайте обо всем по порядку.
Начать, вероятно, нужно с того, что подтвердилась моя гипотеза: США действительно изменили стратегию переговоров. Логика теперь следующая: в Вашингтоне полагают, что нужно проговорить все вопросы, кроме территорий. А потом, в финале, можно давить на нас территориями. В Кремле это трактуют не только как затягивание времени, но и как возможность отделить переговоры по Украине от экономических переговоров США – Китай.
Но вернемся к Путину и изменению его психологического состояния. Его уверенность (логическая часть) держится на четырех китах:
– Украина не получит денег от ЕС под репарационный кредит, а уже в марте у нас начнутся существенные финансовые проблемы, которые будут резко усугублять управленческий и политический кризис.
– Путин понял: США не могут обрушить российскую экономику. А войдя в диалог с Москвой, они только усугубляют возможности для этого обвала.
– Китай пока не будет спешить с украинским вопросом. Китай играет в длинную, где нужна слабая Россия, которая не выиграет в этой войне и не станет частью игры США. Думаю, по этому поводу и приезжал Ван И в Москву.
– Ситуация на фронте.
Это все создает у Путина иллюзию того, что еще немного – и он всех переиграет и вернется в большую геополитику. Ситуация сводится к формуле: он слаб, но вокруг него еще большие слабаки.
Главных минусов этой игры, по-моему, два:
– Путин мыслит очень короткими временными промежутками – три – шесть месяцев (летнее наступление, зимнее наступление, если точнее).
– Он явно не учитывает фактор Китая, который еще не начал игру.
Есть еще третий – в России с середины 2027 года начнется реальный экономический кризис (не рецессия, а кризис, что бы там нам не рассказывали Иноземцев и Алексашенко). Но это выходит за рамки временных планов Путина. И Украины тоже.
Вадим Денисенко, gordonua.com