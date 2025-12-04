Business Insider: У Кремля заканчиваются деньги 2 4.12.2025, 16:08

Фото: Alexander Scherbak / Reuters

Доходы России от экспорта нефти сократились на 50% за год.

Россия продолжает экспортировать нефть, однако доходы от продаж стремительно падают, что ограничивает финансирование войны в Украине, отмечают аналитики Goldman Sachs, пишет Business Insider (перевод — сайт Charter97.org).

В конце октября Министерство финансов США ввело санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти». Экспорт этих компаний по морю снизился на 42%, до 1,7 млн баррелей в день. При этом общий экспорт России упал всего на 100 тыс. баррелей в день благодаря быстрому изменению схем поставок через не подпавших под санкции производителей.

Однако финансовая сторона вопроса гораздо тревожнее. Доходы от экспорта нефти сократились на 50% за год — с 7,6% ВВП до 3,7%. Минфин России также сообщил о падении налоговых поступлений от нефти и газа на 34% по сравнению с прошлым годом. Причины — укрепление рубля, снижение цен на Brent и необходимость предоставлять скидки, чтобы компенсировать риски санкций.

Это резко сокращает ресурсы, которые Кремль может направить на вооружение и оборону. Нефтегазовые доходы традиционно составляют более трети федерального бюджета России, поэтому падение поступлений напрямую влияет на возможности финансирования войны.

На фоне этих проблем Украина активизировала удары по российской энергетической инфраструктуре. Несмотря на это, мировые цены на нефть остаются относительно стабильными, что дополнительно снижает доходы России.

Мир продолжает искать пути завершения войны, но переговоры остаются безрезультатными. На недавней встрече представителей Кремля и Дональда Трампа компромисса достигнуто не было.

Россия экспортирует нефть, но получает все меньше средств, что ставит под вопрос будущее ее военной кампании в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com