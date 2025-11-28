Дэниел Фрид: Это будет главной ошибкой Путина 28.11.2025, 11:33

Дэниел Фрид

Трампу придется действовать.

Как сильно санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» ударят по России? Готов ли Вашингтон продолжать давление на Кремль? Пойдет ли Путин на реальные мирные переговоры?

Об этом экс-координатор санкционной политики Госдепа США, бывший американский посол в Польше, эксперт аналитического центра Atlantic Council Дэниел Фрид рассказал в интервью сайту Charter97.org.

— Как вы оцениваете санкции Минфина США против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла»?

— Это были самые первые новые санкции, которые администрация Трампа ввела против России. Они были значительными: введение США полных блокирующих санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — это потенциальный удар. Я говорю «потенциальный», потому что санкции не исполняются сами по себе. Администрации предстоит решить, что она будет отслеживать и какие меры принимать по поводу китайских и других компаний, импортирующих российскую нефть и взаимодействующих с компаниями, находящимися под санкциями. Также необходимо ввести санкции против большего количества судов российского теневого флота. Однако по мнению некоторых серьезных экономических аналитиков, доходы России от продажи нефти за последний месяц уже упали, поскольку компании по всему миру обратились к альтернативным поставщикам. Это произошло без значительного скачка цен на нефть, чего опасалась администрация Байдена и, полагаю, некоторые представители администрации Трампа. Так что пока — успех.

Я бы также отметил, что «Лукойл» предпринял попытку передать часть своих активов российской подставной компании Gunvor, и министр финансов опубликовал ответ на все это. Ответ был решительным, жестким и свидетельствовал о том, что Министерство финансов США не допустит передачи активов подставным компаниям. Это был хороший шаг. Поэтому я обоснованно надеюсь, что эти санкции серьезны. Но все это будет рассматриваться в контексте текущих напряженных переговоров по урегулированию ситуации в Украине, и я не знаю, к чему они приведут. Поэтому, на мой взгляд, санкции имеют большой потенциал. Считаю, что их необходимо ужесточить, чтобы оказать достаточное давление на Россию и заставить Путина начать серьезные переговоры, чего он до сих пор не сделал.

Если бы администрация не ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла», вы бы спрашивали: «Когда администрация Трампа наконец предпримет какие-то меры против российской экономики?» И у меня не было бы удовлетворительного ответа. Итак, вопросы, которые у меня сейчас возникают относительно дальнейших действий в отношении этих санкций, — это вопросы гораздо более высокого уровня, чем те, которые возникли бы у нас, если бы мы изначально не предприняли таких мер.

— Как отбить охоту у Индии и Китая покупать российскую нефть?

— Некоторые индийские компании уже отказались (по сообщениям, которым я доверяю) от импорта российской нефти. Некоторые китайские компании это сделали, но я думаю, что Китай представляет собой большую проблему. Это непросто, поскольку китайцы могут решить просто проверить, насколько администрация Трампа готова действовать, и сами проигнорируют санкции, полагая, что мы не будем принимать меры против крупных китайских компаний.

Если вы хотите увидеть достаточно разумный набор политических рекомендаций о том, как решить эту дилемму, прочтите статью Ричарда Нефью, моего бывшего коллеги из Управления по санкциям Госдепартамента, очень компетентного эксперта по санкциям, в журнале Foreign Affairs. Он считает, что нужно начать выбирать китайские компании и атаковать их одну за другой, чтобы показать крупным компаниям серьезность наших намерений: начать действовать — полагаю, нам придется. Это проще, поскольку нефтяные рынки относительно мягкие. По всей видимость, нефть доступна в больших количествах. Добыча растет. Сейчас самое время ограничить доходы России от продажи нефти. И я надеюсь, что мы это сделаем.

— Что можно сделать с так называемым российским теневым флотом? Прямо сейчас сотни судов перевозят российскую нефть в Индию, Китай, Африку и другие страны. Что можно с этим сделать?

— Европейский союз опережает США в преследовании отдельных судов теневого флота. Как минимум, нам нужно не отставать. Затем и Европе, и Соединенным Штатам необходимо провести исследование, чтобы преследовать все суда теневого флота и начать преследовать компании, которые его обслуживают. Были статьи о том, что датчане закрывают проливы, используемые теневым флотом, на том основании, что они небезопасны для окружающей среды. Таким образом, помимо санкций против теневого флота, могут быть приняты дополнительные меры. И я думаю, что нам необходимо их принять.

— На практике, как бы болезненно это ни было, необходимо преследовать суда по одному, танкер за танкером?

— Обеспечение соблюдения санкций это трудоемкий процесс. Если вы собираетесь преследовать теневой флот, необходимо идентифицировать суда. На данном этапе, надеюсь, администрация уже направила необходимые разведывательные ресурсы на идентификацию этих судов или, в качестве альтернативы, на сотрудничество с украинскими, балтийскими и другими исследовательскими группами, которые этим занимаются. Вам не нужно начинать с нуля. Существует множество групп, которые вполне способны идентифицировать суда теневого флота, поэтому нам следует работать с ними, проверять эту информацию и действовать. Этим занимается Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Это то, что может сделать разведывательное сообщество США, так что это не непреодолимая проблема.

— Но с практической точки зрения, есть разница между обоснованным подозрением и судебным иском. Как арестовать судно, например, из Габона?

— Если у вас есть фактические основания полагать, что судно перевозит российскую нефть по цене, превышающей установленный предел, или в обход санкций, мы должны начать действовать. Кстати, мы также можем снизить потолок цен на российскую нефть. Это дополнительный шаг, который мы можем предпринять.

— Не могли бы вы немного подробнее рассказать о том, как работает потолок цен на нефть?

— Ограничение цены на нефть — это интересный механизм, разработанный США в 2022 году. Он, по сути, гласит, что российская нефть может продаваться, но не выше определенной цены. Если она продается выше определенной цены, лица, компании или предприниматели, нарушающие ценовой предел, сами попадают под санкции. Этот ценовой потолок был довольно разумным решением, поскольку он стимулировал индийцев и китайцев покупать российскую нефть по этой сниженной цене. Покупать более дешевую нефть было в интересах Индии. Итак, индийцам было выгодно соблюдать ценовой лимит. Снижение ценового лимита означает, что Россия будет активнее пытаться обойти его, используя теневой флот, но тогда мы сможем преследовать этот теневой флот. Ценовой лимит работает в сочетании с санкциями против «Роснефти» и «Лукойла». Россия будет продавать нефть через компании, не подпадающие под санкции. Я думаю, нам следует преследовать эти компании, не подпадающие под санкции. Но, вероятно, не в наших интересах немедленно убирать всю российскую нефть с рынка, потому что это может вызвать скачок цен. Итак, способ решения этой проблемы заключается в том, чтобы продолжать вводить санкции против компаний, признавая, что часть российской нефти все равно будет поступать через компании, не подпадающие под санкции, но затем преследовать их через ценовой лимит и продолжать его снижать. Это то, что мы называем «и ремень, и подтяжки», когда у вас есть два отдельных способа достижения одной и той же цели.

— Как бы вы охарактеризовали недавние усилия администрации по прекращению войны в Украине?

— Это бурная драма, не так ли? Недавняя утечка стенограммы телефонного разговора между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и Юрием Ушаковым стала настоящим унижением, особенно в сочетании с утечкой телефонного разговора между Ушаковым и Кириллом Дмитриевым. Это показывает, что США позволили россиянам сформировать то, что мы называли нашим компромиссным предложением, — это стыд. Это компромиссное предложение представляло собой кашу из российских максимализмов, двусмысленности, непрактичности и нескольких добавленных удачных элементов. К счастью, его заменили. Министр Рубио поспешил на встречу в Женеве, где неудачный план из 28 пунктов был заменен планом из 19 пунктов, который по всем параметрам лучше. Этот план из 19 пунктов не был обнародован, но украинцы заявили, что он лучше. Над ним ведутся работы. Я думаю, что есть существенные вопросы, которые не были согласованы, такие как территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины. Это ключевые вопросы. Президент Трамп, как обычно, настроен смело, заявляя: «Мы близки к соглашению», — и продвигает переговоры.

Стив Уиткофф должен приехать в Москву. Дэн Дрисколл, который был в Украине, а затем находился в Женеве, должен вернуться в Украину, чтобы поговорить с украинцами. Итак, процесс запущен. Это непростой процесс, но дипломатические решения часто бывают трудными. Вопрос в том, есть ли у него потенциал. Думаю, есть. Но русские не примут ни один разумный план, и это станет главной проблемой. Окажет ли администрация Трампа давление на Россию, когда поймет, что Путин не намерен вести добросовестные переговоры?

— Действительно. Ключевая проблема, по-видимому, в том, что в конечном итоге Путин вряд ли подпишет хоть сколько-нибудь разумное соглашение?

— Нет. Путин не согласится на реальную безопасность для Украины. Он будет сопротивляться, затягивать процесс, делать все возможное, чтобы война продолжалась. Президенту Трампу придется решиться на давление на Путина, если он действительно хочет заключить сделку.

— Если взглянуть на первоначальное предложение из 28 пунктов, то снятие санкций там предусмотрено. Если документ был составлен россиянами, это означает, что санкции важны для России?

— План из 28 пунктов предусматривает постепенное снятие санкций. Формулировка предполагает, что снятие санкций будет происходить параллельно с реализацией соглашения. Это неплохая формулировка. Это не одновременная отмена всех санкций, а постепенная. План из 28 пунктов включал положение о том, что если Россия в будущем нарушит соглашение, напав на Украину, санкции будут восстановлены. Так что эта формулировка показалась мне более приемлемой (в отличие от некоторых ужасных категорий).

— Недавно вы говорили, что высокомерие Владимира Путина может стать его крахом.

— Я имел в виду, что президент Трамп хочет положить конец войне. Он хочет заключить сделку. Путин не идет на сотрудничество. Украинцы решили сотрудничать. Итак, вопрос в том, решит ли Трамп, что проблема действительно в Путине, и окажет ли давление на Россию? Трамп уже очень близко подошел к этому и начал оказывать давление на Россию. Если Путин сохранит свою высокомерную позицию и требования, превышающие возможности России выиграть войну на поле боя, Трамп может выступить против него. Это возможно. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что высокомерие Путина может стать его крахом. Путин может заключить сделку, которая предоставит России значительную часть украинской территории, но Путину этого мало. Он хочет все. И этот максимализм может стать для него главной ошибкой, если оттолкнет Трампа.

— Гордыня Путина — наш лучший союзник?

— Так и может оказаться. Сталин однажды сказал о Гитлере: «Проблема Гитлера в том, что он никогда не знает, когда остановиться». Путин немного Сталин, но он также немного Гитлер. Он не знает, когда остановиться.

— ...а в Финляндии Сталин знал, когда остановиться.

— Думаю, Сталин, по крайней мере, иногда останавливался, когда ему противодействовали.

— Господин посол, спасибо за интервью.

— Жыве Беларусь!

