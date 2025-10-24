Стоимость «Роснефти» и «Лукойла» резко рухнула 1 24.10.2025, 20:58

1,540

На $5,2 миллиарда.

Акции «Роснефти» и «Лукойла» возглавили падение «голубых фишек» на Московской бирже после того, как две крупнейшие нефтяные компании России оказались под блокирующими санкциями США, пишет The Moscow Times.

За четверг и пятницу суммарно капитализация «Роснефти» и «Лукойла» сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд, следует из данных биржи.

Бумаги «Роснефти» по состоянию на 20.11 по Минску торгуются по 389,85 рубля за штуку — на 3% ниже, чем до введения санкций. А в ходе торгов опускались до 383,15 рубля — минимума с мая 2023 года. В результате рыночная стоимость компании упала на 127 млрд рублей, или $1,56 млрд

Акции «Лукойла» за два дня обвалились на 7,2%, что отрезало от капитализации компании 297 млрд рублей, или $3,66 млрд по официальному курсу ЦБ.

Основной владелец «Лукойла» богатейший миллиарде России Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет в 28% акций, за два дня обеднел 83 млрд рублей, или чуть больше $1 млрд.

По итогам первого полугодия «Роснефть» и «Лукойл» уже столкнулись с резким ухудшением финансовых показателей: прибыль первой обвалилась втрое, второго — вдвое. Включение в «черный список» Минфина США сулит крупнейшим нефтяным компаниям страны усиление проблем: число контрагентов может сократиться из-за опасений вторичных санкций, а как следствие — могут снизиться поставки на внешние рынки, пишут аналитики Альфа-банка.

Под санкции США, первые с момент возвращения Дональда Трампа в Белый дом, попали не только сами «Роснефть» и «Лукойл», но также 30 дочерних компаний первой и 6 — второго. Решение американского Минфина также может привести к сворачиванию трейдинговых операций «Лукойла» через его торговое подразделение в Дубае (Litasco Middle East), тогда как «Роснефти» грозят проблемы с поставками в Индию, пишет Альфа-банк.

«Экспортные объемы могут снизиться, пока логистика будет перестраиваться, а дисконты (на нефть РФ — ТМТ), вероятно, расширятся», — говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra Asset Management. Ситуацию частично может сгладить рост цен на нефть или ослабление рубля, добавляет он.

Многое будет зависеть от того, будут ли США применять вторичные санкции против банков, которые обслуживают нефтяные потоки, пишут аналитики «Алор Брокер»: «Обычно нефть на мировом рынке продают не сами добытчики, а нефтетрейдеры, то есть формально иностранные банки могут и не осуществлять платежи российским компаниям».

