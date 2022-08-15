Лукашенко показали «белорусский» мотоцикл, который полностью состоит из китайских деталей

Лукашенко показали «белорусский» мотоцикл, который полностью состоит из китайских деталей21
- 15.08.2022, 18:08
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Даже резина оказалась китайской.
Лукашенко возмутился отсутствием отечественных составляющих в белорусской промышленности. Проблему диктатор поднял на примере мотоцикла, который производит «Мотовело».
В ходе осмотра двухколесной машины Лукашенко поинтересовался у руководства предприятия: сколько в ней комплектующих белорусского производства?
Из «своего» в мотоцикле оказался дизайн-проект, компановка и сборка комплектующих…
– Чего своего? – поинтересовался Лукашенко. – Фара чья? Щитки, двигатель…
Даже резина – все оказалось китайского производства.
– Локализации здесь нет. Завтра санкции ввели – закрылось производство, – возмутился диктатор. – Мне эти сборки, как по стране в целом вот здесь сидят… Мы должны делать свое. Мы наелись импорта этого.