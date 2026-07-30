В НАТО отреагировали на падение российской ракеты в Польше 1 30.07.2026, 17:11

В воздух были подняты два истребителя.

НАТО находится в постоянном контакте с польскими властями после инцидента с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой и примет все необходимые меры. Об этом сообщил спикер Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл, которого цитирует The Guardian.

«В ответ на российскую ракету пока неизвестного типа, которая вошла в польское воздушное пространство и позже упала на польской территории – одну из многих ракет, выпущенных Россией по Украине в течение ночи – НАТО и Польша активировали свои средства противовоздушной и наземной обороны», – сказал он.

По словам спикера, в воздух было поднято два истребителя НАТО: польские F-16, самолет-заправщик Airbus A330 многоцелевой транспортной группы НАТО, польский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 и польский вертолет Ми-24.

Также верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Г. Гринкевич сегодня пообщался с начальником обороны Польши генералом Веславом Кукулой относительно инцидента, который до сих пор расследуется.

Он подчеркнул, что Альянс продолжит принимать все необходимые меры для защиты территории НАТО.

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