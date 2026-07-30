В НАТО отреагировали на падение российской ракеты в Польше

В НАТО отреагировали на падение российской ракеты в Польше1
- 30.07.2026, 17:11
В воздух были подняты два истребителя.
НАТО находится в постоянном контакте с польскими властями после инцидента с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой и примет все необходимые меры. Об этом сообщил спикер Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл, которого цитирует The Guardian.
«В ответ на российскую ракету пока неизвестного типа, которая вошла в польское воздушное пространство и позже упала на польской территории – одну из многих ракет, выпущенных Россией по Украине в течение ночи – НАТО и Польша активировали свои средства противовоздушной и наземной обороны», – сказал он.
По словам спикера, в воздух было поднято два истребителя НАТО: польские F-16, самолет-заправщик Airbus A330 многоцелевой транспортной группы НАТО, польский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 и польский вертолет Ми-24.
Также верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Г. Гринкевич сегодня пообщался с начальником обороны Польши генералом Веславом Кукулой относительно инцидента, который до сих пор расследуется.
Он подчеркнул, что Альянс продолжит принимать все необходимые меры для защиты территории НАТО.