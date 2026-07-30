Игорь Липсиц: У Лукашенко все меньше шансов выскочить из беды 30.07.2026, 17:20

Игорь Липсиц

Неприятная ситуация для двух диктаторов.

Российский экономист Игорь Липсиц считает, что нехватка средств у российских властей ударит в первую очередь по бюджетникам, а ситуацию в регионах страны назвал «катастрофой». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Форум свободной России».

«Российскому государству не до бюджетников, — сказал он. — Его сейчас волнуют только те бюджетники, которые на линии фронта и тех, кто на военных заводах. Вот эти люди будут деньги получать. Бюджетники в региональных органах власти, поликлиниках, больницах, детских садах, школах никого не волнуют. Они все пойдут сейчас под нож. Я понимаю, что это, конечно, людям слушать страшно, но это — реальность, которая их ждет.

Если говорить о бюджетниках, особенно в регионах, то им будет тяжело. Можно сказать, что ситуация просто катастрофа. 56 региональных бюджетов у нас сейчас дефицитных».

Собеседники затронули тему белорусско-российских взаимоотношений. Игорь Липсиц заявил, что Лукашенко «выручает» Путина, но несет потери из-за европейских санкций, введенных против нефтеперерабатывающей промышленности.

«Для Лукашенко это не столько финансовые потери, сколько некая потеря маневра, потому что он все время маневрирует между Путиным и ЕС, пытается быть хорошим и там, и там, — сказал он. — Пытается занять позицию «я, конечно, сукин сын, но я ваш сукин сын, и со мной можно договариваться».

Конечно, санкции ему навредили. Он очень активно пытается проскользнуть между капельками, выкрутиться. Иногда это ему удается. Как видите, он, например, снял американские санкции с Беларуси. Сейчас Лукашенко выручает Россию, выручает российскую армию, и, конечно, попал под санкции. Это для него неприятная ситуация, ухудшающая его отношения с Европейским союзом и дающая меньше шансов выскочить из беды, не пострадав. Это, конечно, для него неприятно».

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